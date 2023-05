Clermont, massif central de Ligue 1

Il y a presque une décennie, au terme du cru 2013-2014 de Ligue 2, un entraîneur est éjecté de son poste. Rien de bien exceptionnel, dans le monde du ballon rond. Sauf que cet homme vient de mener les Chamois niortais à la cinquième place du classement, la meilleure performance du club depuis 2000-2001, après l’avoir déjà fait remonter de CFA jusqu’en deuxième division. Cet individu, alors pas vraiment remercié comme il se doit ni considéré à sa juste valeur, c’est Pascal Gastien. Et si les deux situations ne sont pas forcément à mettre en corrélation directe, l’équipe deux-sévrienne est aujourd’hui au bord du gouffre (relégation en National, gestion critiquée, avenir en pointillé…) pendant que son ancien coach s’éclate dans l’élite où il obtient des résultats impressionnants.

Son Clermont Foot, avant-dernier budget de Ligue 1 avec 25 millions d’euros prévisionnels (soit environ dix fois moins que ceux de Monaco ou l’Olympique lyonnais, et 28 fois moins que celui du Paris Saint-Germain), déjoue en effet bon nombre de pronostics et occupe actuellement la huitième position du championnat à une journée de la fin des débats. Et si Nice ne compte qu’un point de retard sur les Auvergnats, ces derniers termineront forcément l’exercice dans la première partie de tableau malgré leur déplacement chez le champion en titre lors de l’ultime marche (neuvièmes si les Aiglons font mieux qu’eux contre l’OL, huitièmes dans les autres cas). Un petit exploit plutôt peu relaté par les médias, mais qui mérite pourtant d’être mis en avant.

Recrutement intelligent et danse avec le petit-fils

S’il a su faire évoluer sa réflexion tactique et développé son pragmatisme sportivement parlant, Gastien n’est évidemment pas le seul à être à l’origine de cette réussite dans une entité qui n’avait jamais connu la L1 avant 2022. Chose rare dans le foot moderne, les dirigeants ont par exemple continué à faire confiance à un technicien au profil très éloigné du bling-bling qui a su maintenir le club l’an dernier alors que beaucoup le voyait faire l’ascenseur. Le staff a également réalisé du bon boulot, notamment sur le marché des transferts sans avoir beaucoup de marge de manœuvre financière : malgré les départs de nombreux cadres qui pouvaient faire peur (Mohamed Bayo, Salis Abdul Samed, Cédric Hountondji, Akim Zedadka, Vital N’Simba, voire Jason Berthomier…), le recrutement intelligent et à moindre coût (seulement 2,3 millions d’euros dépensés contre 21,4 récoltés) s’est avéré payant (Maxime Gonalons pour le plus « clinquant », mais surtout Mateusz Wieteska, Muhammed Cham et Neto Borges ou encore Mory Diaw).

Les joueurs, justement, sont bien entendu eux aussi à applaudir. Aussi solidaires que disciplinés, les Clermontois ont su répondre présents psychologiquement pour rebondir après des périodes de souffrance (aucune victoire lors de six rencontres consécutives en fin d’année, six autres entre fin janvier et début mars…). Surtout, ils ont réussi à surfer sur la dynamique « familiale » et l’esprit de groupe de l’entité : voir leur technicien danser avec son petit-fils (et fils de Johan Gastien, le capitaine) avant de saluer les supporters en est une bonne illustration, tout comme la séquence où l’ensemble de l’effectif est venu interrompre une conférence de presse pour réclamer des congés.

Gastien veut féliciter « tout le monde »

Telles sont les principales armes qui ont permis à Clermont, uni et cohérent, de sortir une saison sensationnelle tout en faisant du bien au championnat français. Avec, pour terminer, cinq succès d’affilée à domicile où la fête à longtemps duré dont le plus récent contre Lorient. Là encore, les Auvergnats ont démontré un vrai caractère pour s’imposer et renverser une partie qui n’allait pas forcément en leur faveur.

𝙇'𝙖𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙪 𝙢𝙖𝙩𝙘𝙝 ! 😍 🙁 Pénalty pour Lorient 🛑 Arrêt de Mory Diaw 🤝 Percée de Neto Borges 🌪️ Débordement et centre d'Aïman Maurer ⚽️ But de Saïf-Eddine Khaoui … Et tout ça en seulement 30 secondes ! 😱#CF63FCL pic.twitter.com/CgQFCheaSg — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) May 27, 2023

Encore sur son nuage, Gastien a en tout cas tenu à n’oublier personne sans tirer la couverture à lui. Pas le genre de la maison. « Je voudrais féliciter l’ensemble du club, tout le monde… Les joueurs, bien sûr. Le staff technique et médical, les dirigeants et les administratifs. Mais aussi tous ceux qui œuvrent à la formation, à la préformation et à l’école de foot pour faire grandir le club », a ainsi conclu l’ancien de Châteauroux. Le problème, maintenant, c’est qu’il sera difficile de faire mieux la saison prochaine… Mais pourquoi pas, après tout ?

<iframe loading="lazy" title="31e j. - Quand les joueurs de Clermont viennent perturber la conférence d'après-match" frameborder="0" width="500" height="281" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x8k5fa2?pubtool=oembed" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>

Pronostic Clermont Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1