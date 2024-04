Pronostic Lorient PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Paris se rapproche ou remporte le titre face à Lorient

Bien reparti en début d’année 2024, Lorient cale depuis plusieurs semaines et reste sur 5 journées sans la moindre victoire. Lors de ce passage, les Merlus se sont inclinés à 4 reprises pour un nul. Cette mauvaise série a eu pour conséquence de faire reculer le club lorientais à la 17e place. Toutefois, Lorient conserve ses chances de maintien puisqu’il n’accuse que 3 points de retard sur Metz, premier relégable et 2 sur le Havre, barragiste. Après sa défaite à Montpellier, la bande à Le Bris s’est de nouveau inclinée à Nice (3-0) dans une rencontre maitrisée par les Aiglons. Lors de 4 des 5 derniers matchs, Lorient n’est pas parvenu à inscrire le moindre but. En verve lors de son arrivée cet hiver, Bamba, comme ses coéquipiers, éprouvent beaucoup plus de difficultés. Ce mercredi, les Lorientais doivent réaliser un exploit pour prendre au moins un point au PSG.

Le Paris Saint-Germain sera déclaré champion s’il s’impose au Moustoir et que dans le même temps Monaco ne gagne pas. Le titre du PSG est assuré et devrait intervenir très rapidement, ce qui devrait permettre au club de la capitale de se tourner vers ses 2 autres objectifs, à savoir la Coupe de France et la Ligue des Champions. Pour sa première saison au club, Luis Enrique semble apporter toute son expérience au club. La semaine dernière, les Parisiens sont allés chercher leur qualif’ pour les demi-finales de la Ligue des Champions sur la pelouse du FC Barcelone (1-4). Cette prestation confirme les améliorations entrevues ces dernières semaines. Dimanche dernier, le coach espagnol avait fait tourner en laissant les Dembélé ou Mbappé sur le banc. Porté par un Barcola étincelant, le PSG s’est facilement imposé contre Lyon (4-1). Lors de ce match, les Asensio ou Ramos ont marqué des points. Le Portugais a inscrit un doublé qui fait de lui le second meilleur buteur du club derrière Mbappé, tandis qu’Asensio a été impliqué sur tous les buts de son équipe. En grande forme, Paris devrait faire le joben Bretagne et prendre le meilleur sur des Lorientais dans le dur.

