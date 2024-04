Luis Enrique « n’a pas de onze de départ type »

Toujours un peu taquin avec les journalistes, le Luis Enrique.

En conférence de presse avant le déplacement du Paris Saint-Germain contre Lorient (29e journée de Ligue 1), l’entraîneur a philosophé sur la notion du onze titulaire en réponse à des questions sur le sujet. « Il y a un onze de départ meilleur que les autres ? Ah, je ne savais pas. Non, on n’a pas un onze de départ type, a commencé le coach. Quand on a un effectif aussi riche, avec des joueurs si compétitifs… Je fais attention à ce que je vois pendant les matchs, mais aussi les séances pour choisir mon onze. Même si j’ai deux joueurs en forme, je peux prendre une décision différente en fonction du profil de l’équipe adverse. Je sais que vous aimez cette notion d’équipe type, mais il est important que tous les joueurs sentent qu’ils ont quelque chose à jouer lors des entraînements. »

Plutôt bavard, l’Espagnol n’a également pas caché les ambitions de quadruplé du club pour la fin de la saison alors que son équipe est encore engagée dans toutes les compétitions possibles et a déjà remporté le Trophée des champions en janvier : « Bien évidemment qu’on en parle, c’est une motivation. C’est une manière de marquer l’histoire du club et de la ville, ça nous motive. Pour le moment, on a un titre. Il faut gagner le championnat, et ensuite continuer à lutter en Ligue 1 pour respecter les autres clubs. Après, on aura la finale de Coupe contre Lyon qui est un match forcément singulier. C’est un chemin long et sinueux, il va falloir qu’on soit très concentrés sur cette fin de saison. »

Et ça commence par une partie de pêche aux Merlus.