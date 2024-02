Naples se fait rattraper par Cagliari

Cagliari 1-1 Naples

Buts : Luvumbo (90e+6) pour Cagliari // Osimhen (65e) pour Naples

Abonné aux 1-1.

Après avoir concédé deux matchs nuls sur le même score face au Genoa, puis contre le Barça en Ligue des champions, le Napoli a encore dû se contenter d’un partage des points (1-1) sur la pelouse de Cagliari ce dimanche après-midi. Tout a été laborieux pour les hommes de Francesco Calzona, lui qui dirigeait son premier match de Serie A sur le banc napolitain. Heureusement pour eux, dans un match plus que terne comme celui-ci, il reste toujours Victor Osimhen pour venir réveiller tout le monde : une fois de plus, le Nigérian s’est montré décisif en ouvrant le score peu après l’heure de jeu d’une tête au second poteau sur un joli centre de Giacomo Raspadori (65e).

Mais cette équipe manque cruellement de confiance actuellement et après s’être déjà fait une frayeur en première période en encaissant un but finalement annulé pour hors-jeu, elle a vu Cagliari revenir en toute fin de partie : sur un ballon en profondeur, la défense des visiteurs est totalement passée au travers et a laissé le jeune Zito Luvumbo déclencher une demi-volée surpuissante. Imparable pour Alex Meret, qui n’a pu que constater les dégâts (90e+6) et passer une soufflante à ses coéquipiers.

Naples est neuvième, alors que Cagliari glane un point précieux dans sa course au maintien, mais reste dix-neuvième.