L’Inter bute sur Cagliari et retarde son Scudetto

Inter Milan 2-2 Cagliari

Buts : Thuram (12e) et Çalhanoğlu (74e SP) pour les Nerazzurri // Shomurodov (65e) et Viola (83e) pour Casteddu

Petit temps d’arrêt.

Caracolant en tête de Serie A depuis des mois, l’Inter était à une victoire seulement de son 20e titre de champion d’Italie. Il faudra patienter au moins une journée supplémentaire avant de festoyer du côté bleu de Milan, à la suite du match nul concédé à Giuseppe-Meazza face à Cagliari (2-2).

Tout avait pourtant superbement démarré pour les hommes de Simone Inzaghi, avec l’ouverture du score de Marcus Thuram à la suite d’un mouvement collectif limpide côté droit, parti de Nicolò Barella, avec Matteo Darmian en relais et Sánchez en percussionniste (et passeur) décisif. Cependant, Eldor Shomurodov a égalisé en volée sur une passe de la cuisse de Zito Luvumbo, avant qu’Hakan Çalhanoğlu ne redonne l’avantage aux siens du point de penalty. Toujours pas à l’abri, le leader s’est fait rejoindre définitivement par les Sardes à cause de la passivité de sa défense, menée par Francesco Acerbi, devant Nicolas Viola, pas attaqué dans la surface.

L'Inter assure à Cagliari