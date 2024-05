Marco Asensio, le porte-bonheur de Chloé Paquet à Roland-Garros

Le voilà, le secret pour que les Français accèdent au 3e tour de Roland-Garros.

On connaissait l’amour de Novak Djoković pour l’AC Milan, celui de Roger Federer pour le FC Bâle ou celui de Rafael Nadal pour le Real Madrid. Mais ce jeudi soir, c’est Chloé Paquet, qualifiée pour le troisième tour de Roland-Garros, qui a évoqué son club de cœur. Présente en conférence de presse avant son prochain match, la Française a expliqué les noms un peu particuliers qu’elle a donnés à ses raquettes.

« Mes raquettes sont aux noms des joueurs, a expliqué la supportrice du PSG. Il y a une raquette avec laquelle je me sens bien en ce moment, c’est avec Asensio. Elle me porte un peu bonheur. J’avais Kylian, mais j’ai retiré Kylian malheureusement. » Pour accéder au 3e tour du tournoi français du Grand Chelem, Paquet a ainsi dû s’en remettre à une ribambelle de joueurs du club de la capitale : « J’ai commencé avec Asensio, je suis passé avec Lucas Hernandez et j’ai terminé avec Ramos. Je n’ai pas pris Kylian aujourd’hui. »

Pas sûr que ça suffise à passer face à la 6e mondiale Vondrousova.

