Plusieurs absents pour le PSG à Reims

Déjà l’heure de compter les blessés.

Le Paris Saint-Germain se déplace à Reims sans plusieurs joueurs ce samedi soir. En plus de Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez, Luis Enrique devra se passer d’Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et Marco Asensio. Touché à la cuisse contre Brest, le portier italien manquait déjà à l’appel contre Gérone et n’est donc pas encore remis. L’attaquant espagnol avait lui quitté ses coéquipiers avant la pause face aux Catalans, touché à la cuisse droite. Enfin, le Marocain est ménagé.

La partie de Football Manager grandeur nature de Luis Enrique se porte bien.

Rabiot à l’OM : les anciens « traîtres » parisiens se souviennent