Qui sème l’Evann récolte la tempête

Joueur de champ niçois le plus utilisé depuis le début de saison par Franck Haise et actuel meilleur buteur du club, Evann Guessand est aujourd’hui en pleine lumière et confirme un peu plus encore l’impression dégagée depuis ses débuts chez les grands : non, ce n’est pas un offensif comme les autres.

Ça a d’abord commencé comme ça, par un nom lâché au cœur de discussions entre deux formateurs, employés à l’époque du RC Lens. Le premier, Thierry Malaspina, qui a un temps été entraîneur des gardiens de l’équipe première dans le 62, évoquait alors avec le second, Lilian Nalis, adjoint de Franck Haise depuis qu’il a débuté chez les pros, quelques souvenirs de son bon temps passé à Nice. « Thierry me parlait parfois de jeunes talents du club, de joueurs qu’il avait connus, remet Nalis. Je me souviens qu’il m’avait notamment parlé d’un attaquant prometteur, Evann Guessand, un profil qu’il estimait de haut niveau, avec encore des étapes à franchir, mais de grosses qualités. » Puis, le bras droit de Haise a continué sa vie, croisant de temps à autre le lampadaire de 188 centimètres, avec, sur le dos, le maillot niçois ou celui du FC Nantes, club où il a été prêté lors de la saison 2022-2023 pour gober des minutes, avant de le voir apparaître dans son quotidien cet été, moment où Lilian Nalis a fait ses cartons pour les Alpes-Maritimes aux côtés de Franck Haise.

Vite, ils ont alors eu une interrogation en tête : oui, Thierry Malaspina n’avait pas menti, Guessand possède bien de grosses qualités, dont certaines assez rares pour un joueur de son poste et de son âge, mais comment l’utiliser au mieux ? En pointe ? Juste en dessous, dans un rôle d’animateur ? Plus de deux mois après le début de saison, voilà où on en est : le natif d’Ajaccio, fils de buteur, a été utilisé dans les deux rôles et a gratté des bons points à chaque fois, s’imposant surtout comme le joueur de champ niçois le plus utilisé depuis le début de saison en Ligue 1 tout en étant actuellement la meilleure gâchette de l’effectif (3 buts). Bien sûr, Guessand a profité des blessures de Moffi (rupture des ligaments croisés) et Laborde (fracture du pied), mais ce serait réducteur.

L’attaquant qui ne faisait pas son âge

Cette entame d’exercice est plutôt la confirmation d’une impression dégagée depuis que le numéro 29 local, débarqué en U14 après avoir été repéré par Jean-Marc Luvera, a mis ses pieds sur un gazon : Evann Guessand est un offensif qui n’a jamais vraiment été comme les autres. « Ça a vraiment toujours été ça, précise Hicham Mahou, né à Nice, licencié chez les Aiglons de 2006 à 2021, et aujourd’hui joueur du FC Lugano, en Suisse. Je suis de 1999, lui de 2001, on avait donc un peu d’écart et on m’a d’abord beaucoup parlé d’un attaquant ne faisant pas son âge. J’ai été voir jouer sa catégorie et j’ai compris. Il était au-dessus partout : physiquement, techniquement, il était très grand, puissant, il avait un certain sens du but… » Un sens qui lui a rapidement permis d’empiler les buts. Plus tard, Mahou, très régulièrement associé à Guessand, a aussi pu découvrir le luxe de jouer à ses côtés, d’ainsi profiter de « tous les espaces qu’il ouvre aux autres » et qu’il aime, également, dévorer. « Je suis un vrai attaquant, détaillait l’intéressé en juillet 2021 au site officiel de son club. Je me sens à l’aise à tous les postes offensifs. D’ailleurs, à la base, j’ai été formé en tant qu’ailier. Ce n’est qu’en prenant du gabarit que je suis passé dans l’axe. »

Pro depuis l’été 2020, il a cependant dû d’abord se ronger les ongles, filant dans un premier temps en prêt à Lausanne, devenant ensuite un joueur de première rotation avec Christophe Galtier, puis gagnant en responsabilité à Nantes, où il voulait jouer pour affûter ses couteaux, avant de revenir avec plus de crédit aux yeux de Francesco Farioli, qui a eu un coup de cœur pour le joueur la saison dernière. « Il y a une continuité, une logique, dans tout ça, affirme Thierry Oleksiak, adjoint historique de Galtier, qui a vu à Nice la version 1.0 de Guessand. Quand on l’a récupéré après Lausanne, il n’était pas forcément dans les plans du club, mais à force de le voir lors des séances, on a souhaité le garder et il a eu un rôle important dans notre saison. Ce qu’on aimait, c’est qu’il avait déjà toutes les qualités de l’attaquant moderne, qu’il était bosseur, mature, et surtout, qu’avant tout, Evann est un combattant. On sentait simplement qu’il avait besoin d’être aimé. » Sur ce dernier point, deux éléments l’ont vite fait basculer du bon côté : sa capacité à être le héros de matchs décisifs – but à la dernière seconde lors du retournement comme une crêpe de l’OL (3-2), en octobre 2021 ; tête décisive face à l’OM (1-0), deux ans plus tard – et son immense palette de jeu.

Amour du corps-à-corps et stats à faire sauter

Solide mentalement, « réservé, tranquille, mais bon blagueur » (Mahou), Guessand, qui a prolongé cet été alors que pas mal de clubs tournaient autour de lui (l’Ajax et le LOSC, notamment) a hissé tous les curseurs cette saison, utilisant son amour du corps-à-corps peaufiné avec Kombouaré et sa science dans le calage de ballon bossée avec Farioli pour s’insérer dans le projet de jeu de Franck Haise. Que voit-on alors ? Un joueur qui tente deux fois plus sa chance – plus de deux tirs par match désormais –, qui marque davantage et fait encore plus gagner de mètres à son équipe balle au pied. Son récent match face au PSG, où il n’a pas tenté le moindre tir et où il n’a touché que deux ballons dans la surface adverse, a été quand même excellent pour tous les éléments évoqués plus haut. Pacho y a même certainement pensé encore quelques jours après.

À l’entraînement, il nous fait chier tous les jours. Dante au sujet de son copain Guessand

Lilian Nalis : « Evann a des qualités précieuses sur les deux rôles offensifs. C’est, d’abord, une arme pour caler les ballons, faire avancer le bloc sur nos sorties de balle avec Marcin (face au PSG, Guessand est le joueur que Bulka a le plus recherché et même chose lors du nul à Lens), avec du jeu mi-long. Quand on est obligé de sauter des lignes parce qu’on prend une pression haute, c’est top et ça permet d’avancer. Il est intéressant dans le jeu de corps, il sait se mettre de trois quarts, bloquer ses appuis et il n’y a pas beaucoup de défenseurs qui ont réussi à l’empêcher d’orienter le jeu. Ensuite, je le trouve aussi très intéressant quand il s’étage, se met dans le sens du jeu, en partant d’une position un peu plus basse parce qu’il percute vite, bien, et avec une belle précision technique. »

« À l’entraînement, il nous fait chier tous les jours », riait Dante, la saison dernière à propos d’un joueur dont Farioli estimait que « c’est en 9 qu’il peut le mieux exprimer ses qualités ». C’est également l’avis d’Oleksiak, là où Nalis, lui, concède une « préférence pour le rôle d’animateur, même s’il a encore une marge dans ses derniers choix de jeu et sa prise d’infos. Il crée énormément de situations, mais au bout, ce n’est pas toujours des occasions, et c’est là-dessus qu’il doit progresser. » Tous ceux qui ont croisé la route de Guessand y reviennent : la marche d’après n’est que là, dans les stats, lui qui n’a jamais dépassé les 7 buts sur une saison, et la saison en cours montre encore des progrès à faire. « On est loin d’avoir vu l’Evann Guessand prime, dit Hicham Mahou. Il a pris son temps, a géré petit à petit ses étapes, on ne lui a pas bourré le crâne et il est en train de réussir son objectif, qui était de réussir à Nice. » Depuis quelques mois, il est également en train de se faire sa petite réputation chez lui, en Côte d’Ivoire, où il est devenu international avec son ancien coach chez les jeunes, Émerse Faé. Evann Guessand est désormais plus qu’un nom qu’on se file dans une discussion : c’est un type dont on ne lâche plus la progression.

