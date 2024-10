Kevin Danso va retrouver les terrains

Alors on Danso.

Le bout du tunnel est enfin apparu pour Kevin Danso. Après trois mois de galère, le défenseur autrichien va de nouveau fouler les pelouses avec le RC Lens et sera dans le groupe pour le déplacement à Saint-Étienne. C’est Will Still qui a annoncé la bonne nouvelle en conférence de presse ce jeudi.

Deux mois après, le Roc de l’Artois est de retour, après un été qu’il n’est pas près d’oublier. Recalé de sa visite médicale à l’AS Roma, fin août, où on lui avait détecté un problème cardiaque, l’ancien d’Augsbourg avait dû rentrer dans le Nord-Pas-de-Calais, sans savoir s’il allait pouvoir retrouver les terrains. Le 4 octobre, la Cleveland Clinic London lui avait donné son feu vert pour un retour à la compétition. Près de deux semaines plus tard, le voilà donc de nouveau dans le groupe lensois, une première en Ligue 1 depuis le 25 août.

Problème : il va maintenant falloir déloger Abdukodir Khusanov.

