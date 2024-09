Un Éléphant ça trompe énormément.

Victorieuse de la Zambie (2-0) en ouverture des qualifications à la CAN 2025, la Côte d’Ivoire lançait idéalement sa rentrée 2024. Pourtant, Emerse Faé, le sélectionneur, a semblé quelque peu irrité en conférence de presse. Interrogé sur certains changements tardif par un journaliste, l’ancien milieu de terrai a répondu sèchement : « Bon, passez votre diplôme d’entraîneur et après vous prenez ma place. » De quoi faire rire l’assistance – un peu moins le journaliste – et rappeler les relations parfois animées qu’il peut exister entre les entraîneurs africains et la presse locale. Hervé Renard, Djamel Belmadi, Aliou Cissé ou Walid Regragui en savent quelque chose.

" Passe tes diplômes et viens prendre ma place " : la réponse cash et clash de Faé Emerse en conférence après Zambie. #CIVZAM #Football pic.twitter.com/UuYTQTIILs — Le Kpakpato Sportif (@LKsportif) September 7, 2024

Pour notre confrère, la reconversion est, au moins, toute trouvée.

