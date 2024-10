La famille Arnault confirme son entrée en négociations exclusives pour le rachat du Paris FC

Même pas besoin de faire de crédit.

Après l’annonce, le 9 octobre dernier, du rachat à venir du Paris FC par la société Agache, une filiale de LVMH détenue par la famille Arnault, cette dernière communique ce jeudi et officialise des « négociations exclusives » pour « l’acquisition d’une participation majoritaire dans le Paris FC », le tout en collaboration avec le groupe Red Bull. Et Pierre Ferracci de saluer « une opportunité unique ». Pour rappel, l’homme d’affaires restera pour l’instant actionnaire minoritaire et même président du club.

« Les valeurs qu’il véhicule, la passion qu’il engendre, les émotions qu’il suscite, le football est depuis longtemps une grande passion pour nous, a développé Antoine Arnault, futur représentant d’Agache au sein du conseil d’administration du Paris FC, qui n’a apparemment jamais vu les affluences de Charléty. Avec notre soutien, ainsi que celui, précieux, de notre partenaire Red Bull, nous avons bon espoir que, progressivement, nous écrivions ensemble une belle page du football français, sans se fixer d’objectifs précis à ce stade. Le sport réserve parfois bien des surprises. »

📋 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞́ 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐥 ! Le Paris FC annonce qu’Agache entre en négociations exclusives en vue de l’acquisition d’une participation majoritaire dans le club. 🔵⚪️ #CertifiéParis — Paris FC (@ParisFC) October 17, 2024

RedBull ou la volonté d’exploiter le vivier francilien

Dans le communiqué, via Oliver Mintzlaff, directeur général en charge des projets et investissements, RedBull se veut aussi très clair quant à l’objectif du projet : « Paris et l’Île de France constituent un vivier de talents exceptionnel dans le football qui doivent se former et grandir en premier lieu dans un club de leur région. […] Nous avons hâte de contribuer à attirer davantage de talents féminins et masculins qui viendront booster la performance des équipes. »

Le PSG est déjà en train de trembler.

