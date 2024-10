Monaco : vivre l’instant prétendant

À l’heure de vivre ce vendredi le premier gros choc de sa saison face à Lille, amputé de l’un de ses meilleurs atouts, Tiago Santos, l’AS Monaco a fière allure. Seule en tête de la Ligue 1, l’équipe de la Principauté, qui réalise son deuxième meilleur début de saison dans l’élite depuis 1960 (21 points, champion en fin d’exercice), a de sérieux arguments pour faire trembler, ou du moins inquiéter, le Paris Saint-Germain, champion en titre à dix reprises lors des douze dernières saisons.

Continuité, effectif en béton et tranquillité monégasque

Quand on regarde l’effectif monégasque actuel et celui de la saison dernière, il n’y a pas eu de grandes révolutions : quatre ventes, dont celle de Youssouf Fofana à l’AC Milan pour 20 millions d’euros, trois prêts et la fin de contrat de Ben Yedder pour cinq arrivées dont George Ilenikhena, Lamine Camara ou encore l’achat définitif de Thilo Kehrer. Rien de bien affolant pour un club comme l’ASM, habitué à avoir un effectif pléthorique ces dernières saisons. Arrivé à l’été 2023, Adi Hütter, lui, n’a pas bougé et son effectif semble être aussi cohérent que compétitif, si l’on en croit les mots en conférence d’avant-match de Bruno Genesio, l’entraîneur des Dogues : « Monaco a un effectif taillé pour jouer le haut de tableau, le titre je ne sais pas. Je suis prudent par rapport aux conclusions hâtives. Ils peuvent faire beaucoup de rotations, avec 20 joueurs de niveau égal. Ils ont parfois eu de la réussite, mais ils méritent leur place. Ils font partie des mieux armés pour lutter pour les premières places. »

C’est bien d’avoir des objectifs élevés, d’être ambitieux, mais sans se mettre trop de pression, d’autant qu’on a une équipe encore jeune. Thilo Kehrer

Avec des profils créatifs comme ceux de Takumi Minamino, Eliesse Ben Seghir ou encore Maghnes Akliouche, sans oublier le revenant Aleksandr Golovin, couplés à un milieu de fer mené par Denis Zakaria, et une défense solide, première ex æquo du championnat avec 4 buts encaissés, difficile de ne pas croire en cette formation. La seule petite inquiétude pour l’ASM est au poste de gardien avec le duel entre Philipp Köhn et Radoslaw Majecki pour le poste de titulaire. Force est de constater que si aucun des deux ne semble être un grand gardien, la concurrence saine semble porter ses fruits. Interrogé par L’Équipe sur ses ambitions pour cette saison, le défenseur allemand Thilo Kehrer, dans la forme de sa vie, n’a pas tremblé : « Gagner le championnat ! (Il éclate de rire.) Je rigole ! On ne va pas dire non, mais j’aime qu’on reste calmes. C’est bien d’avoir des objectifs élevés, d’être ambitieux, mais sans se mettre trop de pression, d’autant qu’on a une équipe encore jeune. »

En effet, aucun joueur ne dépasse les 30 piges, et le plus âgé est l’international japonais Minamino du haut de ses 29 printemps. La moyenne d’âge du club du Rocher est de 23,9 ans, soit la même que celle du club de la capitale, contre 24,7 ans pour Marseille et 26,4 ans pour Lille. Mais la maturité tactique de cette équipe, capable de faire le dos rond quand elle n’est pas dans un grand jour, comme face à Lens, mais aussi de laisser le cuir à l’adverse et de jouer en contre-attaque, comme face à Rennes, est motif de belles promesses. Surtout qu’à Monaco, le contexte n’est que très rarement explosif, ce qui peut être une force.

Un trophée pour fêter la saison du centenaire ?

Dans une saison particulière, où l’ASM célèbre son centenaire, le club a un gros coup à jouer. Après un début de championnat plutôt clément, avec comme petits cols un match facilement remporté face à Lyon et un duel serré face à Lens, unique rencontre où les hommes d’Adi Hütter ont perdu des plumes en concédant un nul, les Monégasques vont devoir réussir leur premier vrai test face à Lille, auteur comme eux (victoire face à Barcelone à Louis-II) d’un exploit européen, en battant le Real Madrid début octobre. Avec un Paris SG qui ne fait plus figure d’ogre intouchable, un Olympique de Marseille que l’on a sûrement vu trop beau et un LOSC difficilement crédible sur la longueur, l’hypothèse que Monaco soulève le nouveau trophée de la Ligue 1 ne paraît pas si saugrenue.

Quelle que soit l’issue de la rencontre ce vendredi, sachant que l’ASM n’a perdu aucun de ses 12 derniers matchs à domicile contre le LOSC en Ligue 1 (5 victoires, 7 nuls), il ne faudra pas s’enflammer, car il reste tout de même… 28 rencontres à disputer. Mais en cas de succès, ce serait une petite graine plantée dans les esprits parisiens, qui ne risquent pas de vivre un long fleuve tranquille lors de cette saison. Pour l’attractivité du championnat, espérons que ce Monaco s’inspire des Lensois, dernier caillou dans la chaussure du PSG, champion seulement à l’avant-dernière journée lors de l’exercice 2022-2023.

