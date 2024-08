Monaco enfonce l’OL, désormais lanterne rouge

Olympique lyonnais 0-2 AS Monaco

Buts : Ben Seghir (65e), Camara (80e)

Expulsion : Camara (90e+7)

On prend presque les mêmes, et on recommence. Comme en 2023-2024, l’Olympique lyonnais a démarré sa saison en concédant deux défaites. Giflé par Rennes le week-end dernier, l’OL a logiquement subi la loi de Monaco ce samedi (0-2). Les Gones n’ont jamais inquiété le club du Rocher, malgré le retour d’Alexandre Lacazette et son association, pendant plus de 70 minutes, avec Georges Mikautadze. L’ASM confirme son statut de prétendant plus que sérieux au podium, tandis que l’OL plonge à la dernière place. Comme un air de déjà-vu…

Fofana et le néant

Pierre Sage a voulu mettre un bon coup de pied dans la fourmilière en opérant trois changements dans son onze de départ. Malick Fofana en a ainsi bénéficié, et le feu follet a su électriser les offensives lyonnaises par sa vivacité. Le Belge n’a pas toujours fait les bons choix, mais il s’est fendu d’une ouverture délicieuse pour Ernest Nuamah, qui a péché dans sa conduite de balle (14e). Le Ghanéen s’est d’ailleurs blessé sur cette action, offrant des débuts anticipés à l’association Mikautadze-Lacazette. La doublette n’a cependant pas eu l’occasion de s’exprimer dans une première période maîtrisée par l’ASM.

Les Monégasques ont annoncé la couleur en frappant deux fois en trois minutes par Denis Zakaria (2e) et Eliesse Ben Seghir (3e). Breel Embolo a gâché une belle opportunité en s’emmêlant les pinceaux et en ratant complètement son tir (24e). Takumi Minamino s’est montré plus précis sur son pied gauche, mais sa frappe, déviée du bout des gants par Lucas Perri, est venue mourir sur le poteau (30e). La seule occasion franche de ce premier acte, malgré 10 tentatives monégasques – un seul tir du côté de l’OL.

Touché, coulé

L’ASM a gardé le contrôle des opérations en deuxième période. Minamino a décalé Embolo, dont la frappe a encore fui le cadre (52e). L’attaquant de la Nati a persisté en tentant un retourné, mais le ballon a terminé au-dessus après un gros travail de Maghnes Akliouche (63e). Ben Seghir a maintenu la pression en sollicitant Perri (64e), et le verrou lyonnais a fini par céder lorsque les deux pépites monégasques ont uni leurs forces dans la surface : Akliouche a alors servi Ben Seghir, qui a logé le ballon dans le petit filet (0-1, 65e). Totalement dépassés, les Gones ont soufflé un bon coup en voyant la volée de Jordan Teze flirter avec la barre transversale (72e).

🥶⚽ Le but d''Eliesse Ben Seghir qui climatise l'OL ! 💪 1-0 pour Monaco qui prend l'avantage au Groupama Stadium !#OLASM #action #Ligue1McDonalds pic.twitter.com/cYPrliTHb1 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 24, 2024

Un soulagement de courte durée, puisque Lamine Camara, tout seul pour reprendre le centre de Kassoum Ouattara, a puni la passivité de la défense lyonnaise (0-2, 80e). Akliouche aurait encore pu corser l’addition avec plus de justesse dans son face-à-face (83e). Le deuxième jaune de Camara sera anecdotique (90e+7) : vainqueur à Lyon pour la première fois depuis 2021, Monaco se positionne à hauteur du PSG avec six points en deux journées. Pour l’OL, toujours bloqué à zéro, la crise pointe déjà le bout de son nez avant de recevoir Strasbourg vendredi prochain.

Lyon (4-3-3) : Perri – Mata, Caleta-Car, Niakhaté, Abner (Matic, 73e) – Caqueret (Tolisso, 81e), Maitland-Niles, Benrahma (Diawara, 81e) – Nuamah (Mikautadze, 17e), Lacazette, Fofana (Baldé, 73e). Entraîneur : Pierre Sage.

Monaco (4-2-3-1) : Köhn – Vanderson (Teze, 64e), Salisu, Kehrer, Jakobs – Camara, Zakaria (Magassa, 86e) – Minamino (Singo, 86e), Ben Seghir (Ouattara, 77e), Akliouche – Embolo (Ilenikhena, 64e). Entraîneur : Adi Hütter.

Revivez Lyon-Monaco (0-2)