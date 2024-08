Un nouveau blessé en attaque à Nice

Sale temps pour Laborde.

Les galères continuent à l’OGC Nice. Battu par Auxerre en ouverture de la saison et privé de Terem Moffi depuis quelques semaines, le Gym doit composer avec une nouvelle tuile : la blessure de Gaëtan Laborde. L’attaquant s’est fracturé le pied lors de l’entraînement ce vendredi et souffre d’une fracture du cinquième métatarse. Le joueur de 30 ans ne devrait pas faire son retour sur les terrains avant deux ou trois mois, alors qu’il avait été passeur décisif ce week-end. Cela pourrait pousser les Aiglons à renforcer un peu plus leur secteur offensif d’ici la fin du mercato, le 30 août.

Franck Haise a de quoi bouder.

