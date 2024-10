Le patron de l’Arcom se paie DAZN

Les deux pieds décollés.

Mi-juillet, l’arrivée de DAZN comme diffuseur a fait couler beaucoup d’encre et réagir un grand nombre de suiveurs du championnat de France. En cause, le prix exorbitant des abonnements permettant de suivre huit des neuf matchs de chaque journée de Ligue 1, le neuvième étant retransmis par BeIN Sports.

Avant de revoir en partie sa politique tarifaire, qui n’a d’ailleurs pas vraiment convaincu, DAZN proposait ainsi deux offres, l’une à 29,99 euros par mois avec un engagement d’un an, l’autre à 39,99 euros par mois sans engagement. De quoi faire exploser le phénomène du piratage et donner du travail à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), chargée de pourchasser les sites illégaux.

Le parallèle de la musique

Lors de son audition par le Sénat, le patron de l’Arcom, Roch-Olivier Maistre, est revenu sur ce problème, et n’a pas manqué de tacler DAZN : « Quand il y a une offre à un prix équilibré et raisonnable pour le consommateur, le piratage, j’allais dire, disparaît. En matière musicale, c’est très net. Le piratage a fondu comme neige au soleil parce que l’on peut accéder à une offre quasi universelle pour un prix raisonnable. Lorsque l’on est sur des prix exorbitants, c’est sûr que l’on alimente le piratage. »

