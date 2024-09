DAZN prolonge sa promotion jusqu’à la fin du mois

Chouette, c’est encore les soldes !

Vivement critiquée pour ses tarifs d’abonnement, la plateforme DAZN, nouvelle détentrice des droits de diffusion de la Ligue 1, tente tant bien que mal de séduire les amoureux du football dans l’Hexagone. Ce lundi, elle a ainsi annoncé la prolongation de sa promotion jusqu’au dimanche 29 septembre. Depuis dix jours, la formule avec engagement était en effet proposée à 19,99€/mois au lieu de 29,99 et celle sans engagement rabaissée au même tarif de 19,99€ pour les deux premiers mois. Une promotion censée séduire les plus hésitants et qui devait se terminer ce dimanche.

Tout le monde est content de DAZN ?

Il n’en sera rien. Et certainement pas parce que le nombre d’abonnés (estimé à 100 000 début septembre) n’est pas au rendez-vous. « Les retours de la part des fans de Ligue 1, des clubs, de tout le marché sont très bons. Donc, on a décidé de continuer une semaine, a fait savoir le PDG de DAZN France, Brice Daumin, à l’AFP. Les critiques sont derrière nous. Je pense que le prix, c’est vraiment devenu un non-sujet, parce qu’avec la promo de bienvenue à 19,99 euros pour 12 mois, on a toute la Ligue 1 (dont un match diffusé en direct sur beIN Sports et en différé sur DAZN, NDLR), toute la Betclic Élite, le MMA, enfin tous les sports de combat… »

On ne se rend pas compte de la chance qu’on a, quand même.

Qu’est-ce qui empêche les footballeurs de faire grève ?