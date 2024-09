DAZN baisse ses prix à l’occasion d’une promotion

Pas contents ? Rabais.

Fortement critiquée pour ses prix exorbitants, la plateforme DAZN, qui diffuse huit matchs de Ligue 1 par week-end, va tenter de redorer son image en abaissant le tarif de ses abonnements, mais temporairement (il ne faut pas rêver). Du 10 au 22 septembre, l’abonnement annuel passera de 29,99 euros à 19,99 euros à l’occasion d’une promotion, a annoncé le patron de DAZN France, Brice Daumin, à l’AFP. Concernant l’offre mensuelle, les deux premiers mois seront aussi à 19,99 euros, au lieu de 39,99 euros.

Une réponse aussi face à la multiplication des modes de diffusion illégaux. Pour le match d’ouverture de la Ligue 1 entre Le Havre et Paris, plus de 200 000 personnes se sont tournées vers la messagerie Telegram, quand DAZN compterait actuellement entre 100 000 et 150 000 abonnés. Le big boss de DAZN France a aussi tiré un premier bilan des trois premières journées de diffusion du championnat sur la chaîne britannique : « On a eu zéro bug. On est content de ce démarrage. Les retours des clubs sont positifs. Une première étape a été franchie. Maintenant, c’est important de construire dans la durée, de tirer les enseignements et de faire évoluer le produit. »

Ceux qui sont déjà abonnés vont tirer la tronche.

