Paris retrouve des couleurs à Nice

Nice 1-2 Paris Saint-Germain

Buts : Cho (32e) pour les Aiglons // Barcola (18e), Zague (23e) pour le PSG

Expulsion : Bard (75e) pour les Aiglons

Trois jours après être passé au travers pour sa dernière au Parc des Princes, le PSG s’est montré bien plus inspiré pour aller chercher un succès sur la pelouse de Nice (1-2). Tancés par Luis Enrique, les champions de France n’ont pas tout maîtrisé à l’Allianz Riviera, mais peuvent regagner la capitale avec le sentiment du devoir accompli. Une défaite préjudiciable pour la bande de Francesco Farioli, désormais assurée de terminer cinquième et qui ne disputera donc pas la Ligue des champions la saison prochaine.

18 – Yoram Zague est le plus jeune joueur à marquer pour son anniversaire en Ligue 1 sur les 75 dernières années, lui qui fête aujourd'hui ses 18 ans. Majorité. #OGCNPSG pic.twitter.com/Fl71oCtzbq — OptaJean (@OptaJean) May 15, 2024

Barcola consolide sa candidature

Dès les premiers instants, le thème de la soirée est connu avec un pressing gagnant des Niçois, qui récupèrent le ballon dans les pieds de Warren Zaïre-Emery, avant que Khéphren Thuram ne frappe le poteau (5e). Avertissement reçu par les hommes de la capitale, qui rendent la pareille quelques instants plus tard. Cette fois, c’est Jordan Lotomba qui commet l’erreur et Bradley Barcola qui termine le travail (0-1, 18e). À la veille de la liste de Didier Deschamps, l’ailier parisien virevolte et fait de nouveau parler sa vitesse pour faire la différence et offrir son premier but professionnel à Yoram Zague pour ses dix-huit ans (0-2, 23e). Un pion célébré avec les titis restés sur le banc.

Une belle avance pourtant insuffisante pour les champions de France, sans cesse gênés par le très bon pressing azuréen. Et qui payent une nouvelle perte de balle dans leur camp. Terem Moffi est plus intense que Marquinhos, et à l’arrivée, Mohamed Ali Cho peut tromper Arnau Tenas en force (1-2, 32e). Le dernier rempart espagnol veille ensuite au grain en sortant devant Jérémie Boga (36e), avant de voir son capitaine réaliser un retour salvateur pour priver Moffi de l’égalisation (39e).

Circulez, il n’y a plus rien à voir

Un orage dans le camp parisien bien calmé par la pause. Le rythme faiblit peu à peu, en même temps que les pertes de balle s’accumulent du côté de Nice ; les Aiglons peinent à trouver des solutions, malgré les multiples percussions de Boga. La première grosse opportunité fait suite à une énième perte de balle parisienne dans sa propre surface, mais Gaëtan Laborde bute sur Tenas (72e). Le dernier espoir azuréen s’est envolé, d’autant que Melvin Bard est exclu quelques instants plus tard pour avoir sèchement coupé la course de Barcola, lancé pleine balle en contre (75e). Homme du match, le n°29 est même proche du doublé sur un centre au cordeau de Zague, mais la réconciliation des Rouge et Bleu avec les poteaux attendra encore un peu (79e). Huit mois après avoir conquis le Parc des Princes, Nice a beau pousser en fin de partie, il ne fera pas tomber une deuxième fois le PSG.

Nice (4-3-3) : Bulka – Lotomba (Mendy, 58e), Todibo, Dante, Bard – Sanson (Boudaoui, 68e), Rosario, Thuram (Perraud, 82e) – Cho (Laborde, 58e), Moffi (Guessand, 68e), Boga. Entraîneur : Francesco Farioli.

PSG (4-3-3) : Tenas – Zague, Marquinhos, Škriniar, Beraldo – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz (Soler, 84e) – Lee (Mayulu, 71e), Ramos (Asensio, 71e), Barcola. Entraîneur : Luis Enrique.