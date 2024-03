Deux Youtubeurs piègent des supporters parisiens dans leur propre tribune avec un tifo aux couleurs de l’OM

Et les Parisiens ne se sont doutés de rien ?

Le Paris Saint-Germain rencontrait l’OGC Nice en quarts de finale de la Coupe de France ce mercredi soir (3-1). Ce match a été le théâtre d’une démonstration sur le terrain de la part des Parisiens et d’une sournoiserie. En effet, avant le match, deux Youtubeurs (Iroy et Théo Audace) se sont introduits dans le stade pour déposer des feuilles aux couleurs bleues et blanches ressemblant fortement à celles des Phocéens dans les tribunes parisiennes avec un message adressés aux supporters installés en Boulogne haute. Une fois les panneaux levés, se dessinait un « M » bleu sur un fond blanc, une humiliation pour les Parisiens.

« Ce soir est un match particulier car nous allons marquer l’histoire du PSG en réalisant un spectacle exceptionnel, jamais vu auparavant. Sur votre siège se trouve une feuille (bleue ou blanche). Déroulez-la à l’avance, mais ne la levez pas tout de suite. Lorsque les joueurs entreront sur le terrain, levez votre feuille bien haut au-dessus de votre tête et maintenez la ainsi jusqu’à la fin du tifo, moment où tout le monde reposera sa feuille. La réussite de ce spectacle dépend de l’attention de tous et nous comptons sur vous pour suivre ces consignes. Allez PSG ! » détaillait ce message.

Les couleurs, la lettre qui ressemble fortement à un M, j’espère que c’est pas ce que je pense… pic.twitter.com/xJsB5wk0tJ — h.🇫🇷 (@Luteceh_) March 14, 2024

Ce sera le seul trophée de l’année pour les Marseillais.

