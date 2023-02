Moffi, Vitinha, Delort : Ce qu’il faut retenir du mercato hivernal en Ligue 1

L’interminable feuilleton : Terem Moffi (de Lorient à Nice)

Le grand feuilleton de janvier a été un triangle amoureux des plus classiques, avec un personnage central ardemment courtisé (Terem Moffi) et deux prétendants bien décidés à le séduire (Nice et Marseille). L’OM a eu beau déployer des arguments de poids, en proposant d’inclure Bamba Dieng dans le deal – le Sénégalais a fini par rejoindre Lorient, mais indépendamment de ce dossier -, le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 est resté fidèle à la parole donnée et a filé au Gym. Un transfert concrétisé le 31 janvier, sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat, censé rapporter 30 millions d’euros (bonus inclus) aux Merlus, selon L’Équipe. Si l’on y ajoute la vente presque indécente de Dango Ouattara à Bournemouth (27 millions d’euros, hors bonus), on constate que le FCL s’est quand même bien rempli les poches.

Le panic buy qui laisse perplexe : Vitinha (OM)

D’accord, Vitinha est un jeune talent à fort potentiel. OK, cela fait un an et demi qu’il rayonne avec Braga. Il n’empêche, ce recrutement conclu par Pablo Longoria rassemble tous les éléments d’un bon gros panic buy : un besoin urgent (recruter un 9 pour épauler Alexis Sanchez), des portes qui se ferment ou ne s’ouvrent pas (Moffi, Sardar Azmoun, Jean-Philippe Mateta), une affaire bouclée à quelques heures de la deadline et, surtout, pour un montant démesuré. On parle tout de même du plus gros transfert de l’histoire de l’Olympique de Marseille (32 millions d’euros, bonus inclus), pour un attaquant de 22 ans qui, jusqu’à présent, n’a pas prouvé grand-chose. Et c’est d’autant plus surprenant que le club phocéen devait, a priori, se serrer la ceinture.

🇵🇹 Braga 🛫 Marseille 🔵⚪️ 🚨 nouveau 𝗻𝘂𝗺𝗲́𝗿𝗼 𝟵 en ville !#VitinhaEstOlympien pic.twitter.com/FtrrhMaAUz — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 31, 2023

Le transfert qui a capoté au dernier moment : Hakim Ziyech (PSG)

C’est peu dire que le PSG s’est fait très discret pendant la majeure partie du mois de janvier. Le club de la capitale s’est malgré tout agité dans le money time et, s’il a ficelé juste à temps le prêt de Keylor Navas à Nottingham Forest, l’arrivée de Hakim Ziyech, elle, n’a pas pu être homologuée. La faute, d’après L’Équipe, à des documents erronés ou incomplets envoyés à plusieurs reprises par le club prêteur, Chelsea. La commission juridique de la LFP n’ayant pas donné son feu vert après étude du dossier, l’ancien Ajacide doit donc rentrer à Londres. Quant à Paris, il n’aura pas réussi à attirer de renfort offensif cet hiver.

Les revenants : Frédéric Guilbert (Strasbourg) et Benjamin Lecomte (Montpellier)

Se remettre avec son ex, un grand classique pour les clubs de Ligue 1 en période de mercato. Cette édition hivernale 2023 n’a pas fait exception, avec quelques retours de joueurs dans des clubs qu’ils connaissaient bien. C’est le cas de Frédéric Guilbert, engagé par Strasbourg jusqu’en 2026 après une première moitié de saison blanche à Aston Villa. Déjà prêté deux fois en Alsace entre janvier 2021 et juin 2022, le défenseur aura un rôle à jouer dans l’opération sauvetage du Racing aux côtés de Morgan Sanson, qui a lui aussi quitté les Villans pour revenir en France. Du côté de l’Hérault, Benjamin Lecomte a retrouvé les cages montpelliéraines. Après des expériences mitigées à Monaco et en Espagne, l’ancien Lorientais a remplacé Jonas Omlin – enrôlé par le Borussia Mönchengladbach – et a fêté son retour au bercail avec un penalty détourné à Auxerre (0-2) pour son premier match.

Benjamin Lecomte (Montpellier)

L’inconnu qu’on a hâte de voir à l’œuvre : Saïd Hamulic (Toulouse)

Depuis le rachat par RedBird Capital Partners et l’arrivée de Damien Comolli à la présidence, Toulouse n’a pas son pareil pour dénicher des pépites que même les joueurs les plus acharnés de Football Manager n’ont pas repérés. Outre le milieu suisse Vincent Sierro, le latéral norvégien Warren Kamanzi et son homologue chilien Gabriel Suazo, le TFC s’est attaché les services de Saïd Hamulic. L’attaquant néerlando-bosnien de 22 ans évoluait jusque-là au Stal Mielec et était co-meilleur buteur du championnat polonais (neuf réalisations). À lui de prouver que le logiciel haut-garonnais ne s’est pas planté à son sujet.

Le mercato le plus illisible : Lyon

Le mercato de l’Olympique lyonnais a été à l’image de ce qu’il produit sur le terrain cette saison, à savoir déroutant. Dans le mauvais sens du terme. Laurent Blanc avait réclamé un défenseur et une sentinelle expérimentés. Il a eu le premier (Dejan Lovren). Pour la seconde, en revanche, il devra repasser. Ses dirigeants ont exploré un paquet de pistes, sans qu’on ne parvienne vraiment à en saisir la cohérence. Finalement, un attaquant suédois prometteur (Amin Sarr) et un jeune ailier brésilien (Jeffinho) sont arrivés, mais il leur faudra sans doute un peu de temps pour s’adapter. Au moins, les Gones ont l’air satisfaits d’avoir exfiltré Karl Toko Ekambi (Rennes), Romain Faivre (Lorient) ou encore Jeff Reine-Adélaïde (Troyes), tandis que Malo Gusto ira à Chelsea (auquel il appartient déjà) l’été prochain.

🚨 Jeffinho est Lyonnais 🔴🔵 L'attaquant brésilien s'engage avec nous jusqu'en juin 2027 🔥#Jeffinho2027 — Olympique Lyonnais (@OL) January 31, 2023

Le move inattendu : Andy Delort (de Nice à Nantes)

Voilà un transfert plein d’opportunisme de la part du FC Nantes. À la peine quand il s’agit de mettre la balle au fond des filets cette saison (17e attaque), les Canaris ont obtenu la signature d’Andy Delort jusqu’en 2025. Les tensions apparues ces dernières semaines à Nice ont poussé l’attaquant à se laisser convaincre par Nantes. Le buteur de 31 ans continue son tour de France des clubs, déjà le dixième de sa carrière dans l’Hexagone. Accompagné de son ancien acolyte montpelliérain Florent Mollet, arrivé en provenance de Schalke 04, Delort va aider le club nantais dans le top 10. Avec également en ligne de mire le grand défi de la double confrontation contre la Juventus en Ligue Europa.

Le pari qu’il fallait tenter : Jeff Reine-Adélaïde (de Lyon à Troyes)

Du statut de grand espoir du foot français à celui de pari à relancer, la frontière est parfois mince. Après un début de carrière prometteur mais gâché par de graves blessures, Jeff Reine-Adélaïde se trouve à un tournant dans sa carrière. Alors qu’il devait quitter l’OL pour retrouver du temps de jeu au FC Séville, le club andalou lui a claqué la porte au nez à la suite d’une visite médicale avortée. À l’affût, c’est finalement l’ESTAC qui tente le pari en engageant le joueur de 25 ans, via un prêt de six mois. Talent surdimensionné pour un club qui joue sa survie, il pourrait être LA bonne pioche de ce mercato s’il retrouve la pleine possession de ses moyens physiques. Une condition encore loin d’être acquise pour JRA.

𝗜𝘁'𝘀 𝗮 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 ! 💙 𝗝𝗲𝗳𝗳 𝗥𝗲𝗶𝗻𝗲-𝗔𝗱𝗲́𝗹𝗮𝗶̈𝗱𝗲 est Troyen ! Le milieu de terrain s’engage sous forme de prêt jusqu’à la fin de la saison, en provenance de l’Olympique Lyonnais. 🔥 Le communiqué 👉 https://t.co/kE9MRsf3vv#TeamESTAC 🔵⚪️ pic.twitter.com/NiFiu92e0C — ESTAC Troyes (@estac_officiel) January 30, 2023

Le mercato discret mais efficace : Lens

Ces deux mots suffisent pour résumer le mois de janvier lensois sur le marché des transferts. Auteurs d’une première partie de saison presque parfaite, les dirigeants sang et or ont privilégié la qualité à la quantité avec des ajustements d’effectif par petites touches. En attirant le Strasbourgeois Adrien Thomasson et en faisant revenir en France l’ex-Angevin Angelo Fulgini (Mayence), les Lensois se renforcent avec deux joueurs qui ont fait leurs preuves en Ligue 1. Ils ajoutent aussi une profondeur intéressante à leur milieu de terrain. Mais ils ont surtout préparé l’avenir en obtenant les prolongations de plusieurs joueurs cadres comme Deiver Machado, Florian Sotoca ou Facundo Medina. Habile.

Ils vont nous manquer…

Chaque mercato est aussi l’occasion pour certaines têtes bien connues de notre championnat de découvrir de nouveaux horizons. Brillant au Qatar, Sofiane Boufal quitte le marasme angevin pour rejoindre Al-Rayyan. L’exode vers la Bundesliga a été plutôt important : devenu l’un des attaquants emblématiques et réguliers du championnat avec Strasbourg, Ludovic Ajorque a choisi de tenter l’aventure de l’autre côté du Rhin en rejoignant Mayence. Après trois saisons et demie respectivement à Reims et à Brest, Nathanaël Mbuku et Irvin Cardona partent à Augsbourg, tandis que Nicolas Cozza quitte son club formateur de Montpellier pour rejoindre Wolfsburg. On n’oublie pas non plus le retour du Nantais Fábio à la maison, au Grêmio, ni le départ du Niçois Mario Lemina, qui va retrouver la Premier League avec Wolverhampton.