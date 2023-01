Après quatre ans et demi à mouiller le maillot du RC Strasbourg, l'attaquant a rejoint Mayence, cette semaine. Et il va te manquer, parce que...

… tu as accueilli la calvitie à bras ouverts.

… tu sais que le SCO n’en serait pas là s’il avait donné sa chance à son attaquant réunionnais de 21 ans, en 2015.

… tes vacances de rêve ? New-York, Shanghai, Dubaï, Toronto. Juste pour les gratte-ciels.

… tu sais qui est feu Gabriel Montpied.

… le jour où tu partiras à la guerre, tu le feras avec Adrien Thomasson.

… tu es conscient que tu ne retrouveras jamais un joueur aussi rentable sur Mon Petit Gazon.

🎥 Tout simplement MERCI pour tout Ludo ! 🤝#MercatoRCSA #MerciLudo pic.twitter.com/QBjWTaHSex — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) January 24, 2023

… après Adrien Hunou, Gaëtan Laborde, Ajorque, Adrian Grbić ou Mohamed Bayo, tu mises chaque année sur un attaquant clermontois qui va percer. Et cette saison, tu as foi en Komnen Andrić.

… ta compétition de rêve, c’est la Danone Nations Cup.

… tu as emmené tes gosses à Vulcania.

… tu sais tout ce que la France doit à La Réunion.

… tu penses que le seul attaquant qui est de taille pour faire face à Ajorque, c’est Kalifa Coulibaly.

… dès que tu es filmé ou qu’on te demande de poser pour une photo de famille, tu fais un « L » avec les doigts.

… tu espères que l’attrait de Didier Deschamps pour la Bundesliga va se confirmer dans les prochains mois.

… même si tu aimerais aussi le voir faire une Jérémy Morel.

🇲🇬 Ludovic #Ajorque pourrait peut-être se retrouver en Egypte cet été, avec la sélection du Madagascar qui lui fait les yeux doux. #LiveRCS (📸 @CourrierPicard)https://t.co/uOY3z80jHS pic.twitter.com/X6NDBotOeH — Guillaume Vague (@guillaume_vague) May 6, 2019

… tu sais ce que ça vaut, une Coupe de la ligue, dans un palmarès.

… tu te dis que Guillaume Hoarau aurait signé pour faire la même carrière que Ludovic Ajorque.

… tu n’es pas trop du genre grigri et tricotage.

… tu as déjà mis les pieds au stade Jean-de-Mouzon de Luçon.

… lorsque tu as des amis à la maison, tu concoctes ton meilleur rougail saucisses.

… comme Thierry Henry, tu sais que Saint-Denis, ça n’est pas Paris.

… tu sais que quand on survit à Corinne « Attila » Diacre, on ne peut plus connaître la peur.

… Umut Bozok, Rachid Alioui, Jean-Philippe Mateta, Jordan Siebatcheu, Ande Dona Ndoh, Ludovic Ajorque, Pablo Chavarría : cinq ans après, la liste des meilleurs buteurs de Ligue 2 2017-2018 te fait toujours autant d’effet.

… tu as toujours des bons plans pour les soldes : tu aimes faire profiter les autres de tes meilleures remises.