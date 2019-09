Miam Kalifa !

« Déjà à la naissance, il était plus grand qu’un bébé normal. »

Titi parisien tardif

« Quand on regardait la télé devant l’équipe nationale du Mali, il disait : "Un jour je serai là et je jouerai pour la sélection." »

« Vu qu’on ne connaissait pas grand-chose, quand on sortait de l’entraînement, on restait chez nous. Même les week-ends, ou après les matchs, on ne sortait pas, on restait enfermés à la maison. On jouait à la console, on regardait la télé. À l'époque, on regardait surtout la série Spartacus »

Bienvenue à l'école de Mogi

« Dans le vestiaire, il n’y avait pas le ressenti que les joueurs de Mogi allaient jouer. Felice Mazzu faisait ses choix et faisait jouer les meilleurs. À la fin, il a fait jouer Kalifa parce qu’il marquait des buts. »

Timidité et fait divers

« Ce qui est marrant avec Kalifa, c’est qu’il est impressionnant physiquement, mais il traîne toujours avec quelqu’un qui a du caractère. Et je lui disais en rigolant à ce grand garçon : "Oh Kalifa, c’est à toi maintenant, dirige un peu tout ça, ne te laisse pas faire." »

Dans son monde, il a pris l’habitude de regarder les gens de haut. Rien à voir avec de la prétention, non, Kalifa Coulibaly est juste un grand gaillard d’un mètre quatre-vingt-dix-sept. Depuis tout petit, que ce soit dans la rue ou sur un terrain, c’est bien sa taille qui le distingue des autres.» , se souvient avec amusement son père, Mamadou "Benny" Coulibaly. Une étiquette qui lui colle à la peau depuis toujours, donc. Quand il s’agit de parler de Kalifa, chaque membre de son entourage finit par une blague sur cette grande tige qui fait généralement au moins une tête de plus que les autres.À Nantes, il ne passe plus incognito, plus maintenant. Dans la rue, déjà, et sur le terrain aussi, depuis quelques mois. Son gabarit de basketteur - un sport qui ne l’a jamais intéressé - a pu lui valoir quelques moqueries au départ, surtout pour un numéro 9 dont la mission est de faire trembler les filets. Peu importe, les critiques parviennent tout de même à passer au-dessus du garçon, toujours attiré par le but. Résultat, le successeur d'Emiliano Sala sur le front de l'attaque nantaise a terminé le dernier exercice en trombe avec six pions lors des huit dernières journées, avant de commencer cette nouvelle saison en marquant trois buts en sept matchs. Une bonne période, mais surtout une grosse satisfaction, celle de se faire enfin un nom sur les pelouses de Ligue 1. À 28 ans, il était temps.Le 19 janvier 2002, les rues de Bamako sont en effervescence. Le Mali organise la toute première Coupe d’Afrique des nations de son histoire. Au Stade du 26 mars, la sélection nationale fait son entrée en lice contre le Liberia de George Weah.Devant sa télévision, aux côtés de son patriarche, le jeune Kalifa a les yeux qui brillent. Et pour cause, dans le onze malien, deux maillots sont flanqués de son nom de famille. Aucun lien familial, mais le gosse de 11 ans s’imagine déjà à la place d'Adama ou de Soumaïla, se souvient son père, ancien international malien : «: "Un jour je serai là et je jouerai pour la sélection" » . Un côté rêveur, mais surtout une grosse confiance en lui. Ce soir-là, après un nul 1-1 (ouverture du score de Weah, égalisation de Seydou Keita), le Mali finit deuxième de son groupe, élimine l’Afrique du Sud, mais tombe en demi-finale contre le Cameroun, futur vainqueur. Après cette campagne continentale, Kalifa se lie définitivement d’amour avec le football.Inscrit à l’AS Real Bamako, où son père et son grand-père maternel ont évolué, l’adolescent détone déjà par ses talents de buteur. «» , se rappelle Amadou Pathé Diallo (rien à voir avec l'industrie cinématographique), ancien joueur de l’AS Real Bamako et sélectionneur adjoint du Mali dès 2004. En 2010, alors avant-centre numéro un de son club, Kalifa permet à son équipe d’atteindre la finale de la Coupe du Mali, face au Centre Salif-Keita. Une autre équipe de la capitale qu’il connaît bien puisque son ami Kalifa Traoré y évolue comme défenseur central. Et le duel tourne à l’avantage de Coulibaly. Mais le destin qui les lie ne s’arrête pas là. Dans la foulée, les deux Kalifa sont invités au Paris Saint-Germain pour y passer des essais concluants qui leur permettent de s’engager quelques mois plus tard avec le club de la capitale, contre les recommandations d’Amadou Pathé Diallo : «À Paris, les premiers mois sont effectivement compliqués, mais le binôme se serre les coudes et se fond dans la masse d’un groupe pléthorique. Kalifa Traoré, désormais aux Herbiers, raconte : «» Réputés timides et taiseux, les deux compères sont surtout casaniers.» Après une saison ensemble avec la réserve XXL du PSG, Kalifa Traoré part en prêt à Sedan alors que son acolyte reste à Saint-Germain-en-Laye. Problème, depuis que le club est sous pavillon qatari, jouer en équipe première relève de l’exploit. Kalifa doit donc se contenter d’évoluer avec l’équipe réserve, dont il n’est pas le titulaire indiscutable. Un mal pour un bien selon son entraîneur de l’époque, Franck Rizzetto : «» . Mais après deux saisons ponctuées par une seule et unique apparition dans le groupe professionnel, alors que Traoré a goûté à la Ligue des champions sous Laurent Blanc, l’élève décide de quitter la capitale et de dire au revoir à une réserve du PSG qui lui a permis de jouer notammen avec Alphonse Areola, Mike Maignan, Jean-Christophe Bahebeck, Jean-Eudes Maurice, Youssouf Sabaly, Hervin Ongenda ou encore Kingsley Coman. Des clubs de National lui font les yeux doux, mais déjà âgé de 24 ans, il préfère poursuivre son apprentissage en Belgique. Une destination qui va lui aller comme un gant.Dans le vestiaire de Charleroi, le nombre de francophones est à son paroxysme quand Kalifa y débarque. Le Malien retrouve même Neeskens Kebano, son ancien coéquipier au PSG. Recruté pour être la doublure de Cédric Fauré, Kalifa doit encore s'améliorer dans beaucoup de domaines. «, rapporte l’ancien buteur toulousain.» À force d’abnégation, de travail et de remise en question, le natif de Bamako prend de l’épaisseur dans l’effectif carolo. Après une première partie de saison en demi-teinte, il se réveille et inscrit cinq buts en dix matchs de play-offs. Largement suffisant pour que l’influent agent de joueurs Mogi Bayat mette le grappin dessus.Une pratique habituelle et naturelle, selon Cédric Fauré : «Si ses prestations de fin de saison lui permettent de signer à La Gantoise à l’été 2015, l’influence de Mogi Bayat pèse dans la balance. Frère du président de Charleroi, il dirige et détourne d’une main de maître le marché des transferts belge. Si le père de Kalifa Coulibaly confie que son fils a également un autre agent en France, c'est bien l'opulent Bayat qui pose sur la photo avec lui lors de sa signature à Gand, devant son Hummer reluisant. En Flandres, il rejoint encore un effectif composé de francophones, dont Danijel Miličević, ancien joueur de Charleroi lui aussi. «» , se rappelle Miličević. Pourtant, le but que se remémore le Suisse n’est autre qu’un disgracieux pointu. Il n’y a pas de doute, quand Kalifa débarque à Gand, il est encore cet attaquant dégingandé et pas assez coordonné, le même que celui du PSG. Capable de rater des occasions faciles et d’inscrire des buts improbables.Comme souvent, le Malien met du temps à s’adapter, se contentant d’être la doublure de Laurent Depoitre. Pas de secret, il doit encore épurer son jeu, trop brouillon et imprécis, et s’adapter au 3-4-3 mis en place par Hein Vanhaezebrouck. «» , rappelle Miličević. Mais avec un calendrier ultrachargé et une confiance en soi intarissable, Kalifa saisit sa chance en Ligue des Champions. En novembre 2015, il frappe un grand coup en marquant le but de la victoire contre Lyon (1-2) , à Gerland, au bout du temps additionnel et quelques secondes seulement après son entrée en jeu. Rebelote contre Wolfsburg en février, ce qui lui permet de devenir le « Monsieur Europe » de Gand.L’année qui suit, il confirme son statut en inscrivant neuf buts en Ligue Europa, et six en Jupiler Pro League. Décisif dans les matchs importants et pleinement intégré, Kalifa réussit une deuxième saison aboutie et signe à Nantes. Avant de définitivement bluffer son monde, Miličević le premier : «» . Problème, de temps en temps, Coulibaly se fait aussi remarquer par de vilains gestes : une dangereuse semelle sur Ludovic Butelle en mai 2016, un méchant coup de coude donné à un joueur de Saint-Trond, et deux expulsions depuis son arrivée à Nantes, à chaque fois pour avoir laissé traîner une partie de son corps (les bras ou les pieds) au mauvais endroit. «, raconte son pote Traoré, présent dans les tribunes de la Beaujoire lors du succès nantais dans le derby mercredi soir.» Et surtout pas ses paradoxes.Vous trouverez difficilement quelqu’un pour vous décrire Coulibaly comme un enfant turbulent, un mauvais garçon ou un homme exubérant. Les témoignages sont unanimes : le gamin de Bamako est quelqu’un de profondément timide, discret, réservé, voire renfermé sur lui-même.Là aussi, c’est un héritage familial : «: "oh, tu es comme papa toi ! Tu es là, tu ne parles pas, tu regardes ce qui se passe, tu observes et sur le terrain, tu exploses !", raconte en riant Amadou Pathé Diallo.» Pas au point de complètement changer de personnalité ou devenir un leader d'équipe. Si Kalifa n’est pas le dernier à mettre l’ambiance dans les coulisses du vestiaire nantais, selon son père, il préfère toujours rester dans la discrétion. Alain Giresse, sélectionneur de la Tunisie lors de la dernière CAN en Égypte, a bien connu le bonhomme avec le Mali (2010-2012 et 2015-2017) et raconte avoir souvent croisé son ancien joueur cet été, les deux sélections partageant le même hôtel à Suez : «: "Oh Kalifa, c’est à toi maintenant, dirige un peu tout ça, ne te laisse pas faire." »Beaucoup de lumière, de compliments, mais aussi quelques zones d’ombre. En tête de gondole, cette affaire remontant à l’été 2018 . Le jeudi 23 août, Coulibaly passe la nuit en garde à vue. L’accusation est sordide : le Malien aurait menacé - voire agressé - avec un marteau une femme présentée comme son ex-petite amie dans son appartement nantais. Le fait divers sort dans les médias, sans que l’histoire ne se transforme en feuilleton , la supposée victime choisissant finalement de ne pas porter plainte. «, confie une source proche du dossier.» Mamadou "Benny" Coulibaly, lui, n’a aucun doute quant à l'innocence de son fils dans cette histoire : «» Plus d’une heure face à Caen, à la Beaujoire, avant de laisser sa place à Emiliano Sala, comme pour faire comprendre qu’il n’était pas affecté. «» Comme quoi, le grand timide a aussi son caractère et sait encaisser les coups.Une sorte de paradoxe qu’il entretient aussi sur le terrain. Son quasi double mètre s’est toujours présenté comme un avantage pour se démarquer et peser sur des défenses, tout en s’imposant comme une faiblesse majeure pour son évolution technique. Pire, sa grande taille ne lui permet pas d’avoir un jeu de tête redoutable. Amadou Pathé Diallo rembobine : «» Qu’importe, avec une petite dizaine de buts en Ligue 1 et un nouveau statut de titulaire à la pointe de l’attaque nantaise, Coulibaly s’est acheté un début de crédibilité. «, éclaire Giresse.» Ça tombe bien, le buteur envisage désormais de faire de la Premier League la prochaine étape de sa carrière. Sur une terre qui a enfanté Peter Crouch, on arrêtera peut-être au moins les plaisanteries sur sa taille.