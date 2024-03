Le PSG domine Nice et retrouve le dernier carré

PSG 3-1 Nice

Buts : Mbappé (14e), Ruiz (33e) et Beraldo (60e) pour le PSG // Laborde (37e) pour les Aiglons

Il n’y aura pas eu de « vieux » démons (l’élimination en huitièmes de finale aux tirs au but en 2022) ni de plus récents (le revers en championnat en septembre dernier), au Parc des Princes, pour empêcher le PSG de poursuivre son opération reconquête de la Coupe de France. La bande de Kylian Mbappé, titulaire et buteur, a montré la porte à Nice (3-1), cette fois, pour se frayer un chemin vers le dernier carré de la compétition pour la première fois depuis 2021, ce qui est un évènement à l’échelle du Paris de QSI. Il ne fallait pas se laisser berner par les rues clairsemées aux abords du Parc des Princes à une grosse heure du coup d’envoi, les tribunes étaient pleines pour accompagner les Parisiens dans son objectif annoncé de remettre la main sur la vieille dame du football français. Le parcage niçois était aussi animé, mais il a compris que ce serait long et difficile quand il a vu son équipe courir après le ballon collé aux pieds de locaux entreprenants et siégeant dans le camp azuréen.

Bulka perd sa cape de héros

Si Gonçalo Ramos a envoyé sa tête à côté sur la première situation de la partie, il était bien placé pour assister à l’ouverture du score. Tout est parti d’une récupération de Warren Zaïre-Emery, positionné latéral droit ce soir, et d’une transmission de Lee Kang-in pour Mbappé, qui s’est appuyé sur Fabián Ruiz pour un joli une-deux conclu du bout du pied entre les jambes de Marcin Bulka par l’attaquant (1-0, 14e). Le Gym a continué de souffrir, peinant à dépasser la ligne médiane et faisant le dos rond face aux offensives parisiennes. Il y a bien eu un tir, sans danger, dans un angle fermé par Gaëtan Laborde, mais ce sont surtout les tentatives de Ramos, Ousmane Dembélé ou encore celle de Mbappé, déviée par Jean-Clair Todibo sur le poteau, qui ont fait sursauter le public. Ce dernier a été surpris quand il a vu l’ancien de la maison Bulka offrir le break sur un plateau.

🇫🇷 #CoupedeFrance | ⚽ LE BUUUUT DE KYLIAN MBAPPÉ ! 🌟 Après un somptueux une-deux avec Fabián Ruiz, il trompe Bulka et permet au PSG de mener 1-0 face à Nice !#PSGOGCN 🔴 Suivez le direct : https://t.co/yg4t9cx01b pic.twitter.com/p0KwqukmAQ — francetvsport (@francetvsport) March 13, 2024

À force de prendre des risques à la relance, le gardien niçois s’est fait piéger par le pressing de Dembélé et a perdu le nord pour laisser l’international français servir en retrait Ruiz, qui a transformé l’essai (2-0, 33e). Il fallait que les Aiglons n’aient plus rien à perdre pour retrouver des ailes et de l’espoir, entretenu par un numéro de Jérémie Boga côté gauche et d’un ballon mal dégagé par Lucas Hernandez sur Vitinha, sur lequel a sauté Laborde pour mystifier Gianluigi Donnarumma (2-1, 37e). Remonté sur le terrain et remonté tout court, Nice a changé de visage et poussé pour revenir avant la pause, notamment par Laborde, qui a manqué le cadre avant de voir Nuno Mendes lui enlever de la tête une belle occasion de doublé.

Beraldo, première

L’entracte n’a pas calmé les velléités azuréennes, les hommes de Farioli constatant qu’un retour n’avait rien d’improbable. Boga est ainsi tombé sur Donnarumma, qui a ensuite repoussé la frappe de Jordan Lotomba, dont la deuxième chance est passée à côté, laissant Paris devant au score. Le moment des regrets pour les visiteurs, qui ont subi un nouveau retard de deux buts à l’heure de jeu. Cela s’est passé sur un corner joué à deux entre Dembélé et Lee pour permettre à Vitinha de travailler son centre, dévié par Dante et repris d’un coup de tête à bout portant par Lucas Beraldo pour sa première réalisation sous le maillot parisien (3-1, 60e).

Une fois, pas deux, pour le Gym, qui a perdu la foi et aussi du temps après cinq longues minutes de flottement pour soigner Bulka, resté au sol après un contact avec son coéquipier Pablo Rosario et surtout après avoir empêché Lee de tuer le suspense sur un coup franc bien placé. Le solide Polonais a tenu à rester sur la pelouse, même avec le nez amoché. Il n’a pas flanché une quatrième fois, malgré l’envie de Bradley Barcola, stoppé par un tacle glissé de Jordan Lotomba dans la surface et qui a vu son tir repoussé par le portier niçois. Les dix minutes de temps additionnel n’ont pas laissé planer le doute, même si Donnarumma a fait parler ses réflexes devant Terem Moffi, avant que Bulka ne lui réponde face à Zaïre-Emery. Ce sera donc une demi-finale au même endroit, au Parc des Princes le 3 avril prochain, entre le PSG et Rennes.

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Zaïre-Emery, L. Hernandez, Beraldo (Pereira, 83e), Nuno Mendes – Lee, Vitinha, Ruiz (Ugarte, 83e) – Dembélé, Ramos (Barcola, 74e), Mbappé. Entraîneur : Luis Enrique.

Nice (4-3-3) : Bulka – Lotomba (A. Mendy, 87e), Todibo, Dante, Bard (Perraud, 87e) – Sanson (Claude-Maurice, 77e), Rosario, Thuram – Laborde (Moffi, 66e), Guessand (Cho, 77e), Boga. Entraîneur : Francesco Farioli.

