Deux tireurs français n’avaient jamais botté en professionnel

DD ou l’art des défis intempestifs.

Qualifiée pour les demi-finales de l’Euro après une séance de tirs au but rondement menée face au Portugal, l’équipe de France a pu compter sur deux tireurs surprenants, mais au sang-froid omnipotent : Jules Koundé et Bradley Barcola. Les deux joueurs n’avaient tout simplement jamais tiré un penalty en professionnel. Après l’entrée avortée d’Olivier Giroud, Didier Deschamps a en effet choisi de désigner Ousmane Dembélé, Youssouf Fofana, Theo Hernandez et les deux novices dans l’exercice pour mener à bien la séance fatidique.

0 – Ni Jules Koundé ni Bradley Barcola, qui ont tous deux réussi leur tentative, n'avait déjà tiré de penalty ou de tir au but en carrière professionnelle avant ce soir. Culotté. #PORFRA pic.twitter.com/AWPtszlBsU — OptaJean (@OptaJean) July 5, 2024

Ils le lui ont rendu, avec des penaltys parfaits à mi-hauteur, hors de portée de Diogo Costa. Barcola a même pris le portier du FC Porto à contrepied. Il faut dire que malgré sa main chaude contre la Slovénie, Costa n’avait aucune idée de comment tiraient le Barcelonais et le Parisien. Alors qu’il s’entraîne régulièrement dans l’exercice lors des entraînements avec les Blaugrana, Koundé n’avait plus botté depuis son époque U19. Barcola, lui, est trop jeune (et barré par la concurrence) pour s’être déjà vu confier cette responsabilité en club.

La Furia Roja est-elle capable de résister à une séance d’anesthésie générale ?

Dembélé : « Ceux qui ne sont pas contents ? Ce n'est pas notre problème »