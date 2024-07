Jules Koundé sur son tir au but: « Je n'en avais pas tiré depuis les U19 »

Flegmatique et engagé, du bon Jules Koundé

Toujours plus à l’aise dans son rôle de latéral droit, Jules Koundé a vécu un nouveau moment fort dans sa carrière, en tirant son premier tir au but en professionnel lors de la séance de pénos face aux Portugais. Au micro de M6, le Barcelonais a ainsi confié que l’exercice lui plaisait, mais qu’il n’avait pas eu l’occasion de le mettre en pratique : « C’était mon premier penalty. J’en avais pas tiré depuis U19 en compétition. Mais c’est un geste que je travaille assez régulièrement à l’entraînement à Barcelone, j’aime bien ça, a-t-il déclaré, volontaire. C’est tout naturellement que j’ai demandé au coach si je pouvais tirer, voilà, ça m’a réussi. » Un temps en difficulté devant Rafael Leão, il n’a pas caché que les problème se sont réglés à la pause. « En première mi-temps c’était un peu difficile. Je me suis retrouvé en situation de un contre un et face à un joueur comme ça c’est souvent difficile à gérer, a-t-il concédé. En ayant discuté à la mi-temps, on a bien réglé le tir et il s’est moins retrouvé dans des situations où il pouvait avoir le jeu face à lui. »

Lancé sur la question des élections législatives par la suite, il ne s’est de nouveau pas caché, réitérant son soutien au barrage contre le RN. « Je ne serai pas en France mais je remplirai mon devoir de citoyen, a-t-il annoncé, avant de compléter son propos. C’est très important de faire barrage au RN comme je l’ai dit à de multiples reprises. C’est pas un parti qui mènera notre pays dans la bonne direction ». Surtout, il a insisté sur le caractère historique de ce vote : « C’est important que les gens se rendent compte que c’est un moment décisif dans la vie de notre pays, pour le futur aussi. Parce que c’est un parti qui veut diviser les Français et mettre certaines personnes de côté, et je suis contre absolument ça. Donc j’incite encore une fois tous les gens, à aller voter pour un parti qui n’est pas le rassemblement national. »

