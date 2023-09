La pelouse de Clermont indigne les joueurs

Pas besoin d’accueillir la Coupe du monde de rugby pour avoir une pelouse de merde.

C’est, peu ou prou, ce qu’il faut retenir de l’après-match dans les couloirs de Gabriel-Montpied, à Clermont. Après la victoire des Canaris sur les Auvergnats, l’état catastrophique de la pelouse était en effet au cœur des débats. « À chaque fois qu’il y avait une passe en arrière, il fallait aller presser le gardien, parce que avec la pelouse, c’était difficile de faire des contrôles, avec un terrain qui n’était pas un terrain de foot à mon avis », a pesté Pedro Chirivella.

Un constat partagé par Johan Gastien, côté opposé : « On n’arrivait pas à poser le ballon, témoigne le Clermontois. C’était dur techniquement, même si c’était le même terrain pour eux. C’est inadmissible d’avoir ça en Ligue 1. Quand on est en difficulté, ça n’aide pas non plus. Je veux bien être gentil, mais ce ne sont pas les conditions dont on rêve, dans la situation où on est… »

Remarque, c’est une bonne préparation pour la Ligue 2.

Nantes sanctionne Clermont