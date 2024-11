En soutien aux sinistrés des inondations en Espagne, le FC Nantes organise une collecte de vêtements à l'initiative de son capitaine

Capitaine sur et en dehors des terrains.

Le dernier bilan des inondations en Espagne fait état d’au moins 205 morts. Face à ce drame, le capitaine du FC Nantes Pedro Chirivella, a organisé une collecte de vêtements en soutien des sinistrés, rapporte Presse Océan. Natif de la région de Valence, le milieu transmettra les vêtements collectés en Espagne. Plus tôt cette semaine, il avait publié un message de soutien à ses compatriotes.

« Le foot, c’est très important mais il y a tellement plus important dans la vie. »

« Le but est que tous les joueurs amènent ce qu’ils peuvent. On va aussi voir si on ne peut pas faire une cagnotte. C’est tellement important, tellement grave qu’on essaye d’aider à notre niveau, a témoigné son entraîneur Antoine Kombouaré ce vendredi. Le foot, c’est très important mais il y a tellement plus important dans la vie. Là, ça touche un joueur qui est chez nous et qui est directement touché avec sa famille, ses amis. »

Les initiatives se multiplient, ça fait chaud au cœur.

Marcus Coco prend position à son tour contre le coût de la vie aux Antilles