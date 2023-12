À onze contre dix, Rennes renverse Clermont et s’offre une respiration

Clermont 1-3 Rennes

Buts : Nicholson (4e) pour Clermont // Kalimuendo (52e), D. Doué (87e) et Blas (90e+7) pour le SRFC

Expulsion : Caufriez (45e) à Clermont

Le bonnet d’âne pour Clermont.

À domicile et réduits à dix en fin de première période, les Auvergnats ont été renversés par le Stade rennais (1-3). Le début de match n’a pourtant pas échappé aux mauvaises habitudes rennaises. Si Amine Gouiri a trop croisé sa première tentative, les Clermontois ont immédiatement réglé la mire. En trois passes, les locaux ont transpercé les Bretons et Cheick Konaté a adressé un centre parfaitement repris par Shamar Nicholson pour ouvrir le score (1-0, 4e). En panne de but à l’extérieur depuis sept mi-temps, le SRFC en a ajouté une à son compteur, à force de frappes trop peu dangereuses ou d’un très bel arrêt de Mory Diaw sur un tir de Gouiri, alors que Max Caufriez a vu rouge avant la pause pour une grosse semelle sur le tendon d’Achille d’Arnaud Kalimuendo. Il fallait encore un peu de patience : la disette rennaise loin du Roazhon Park a pris fin au retour des vestiaires.

En supériorité numérique, les Rouge et Noir ont changé de système, repassant à quatre derrière, avec l’entrée de Désiré Doué, dont la frappe repoussée par Diaw a profité à Kalimuendo, qui a conclu d’une reprise peu académique pour égaliser (1-1, 52e). La fin du désert, aussi, pour l’attaquant qui n’avait plus planté depuis neuf matchs, et le début d’une domination bretonne à Gabriel-Montpied. Clermont fait le dos rond, Diaw est resté solide, et les Rennais ont peiné à faire trembler la défense adverse. Les Auvergnats n’ont surtout pas abdiqué devant une défense bretonne toujours aussi fébrile et à nouveau sauvée par une claquette de Steve Mandanda sur un tir contré de Jim Allevinah. Pour Rennes, le salut est venu de Doué, peu utilisé cette saison, par Bruno Genesio comme par Stéphan, et qui a déposé Neto Borges avant de tromper Diaw dans un angle fermé (1-2, 87e). Un but pour passer devant, une célébration à la Messi en montrant son maillot au public et un penalty transformé au bout du temps additionnel par Ludovic Blas (1-3, 90e+7) pour respirer et permettre à Rennes de passer les fêtes à la 10e place.

Pour la vraie guérison, il va encore falloir attendre.

Clermont (3-4-3) : Diaw – Seidu, Pelmard, Caufriez – Konaté, Gastien (Magnin, 83e), Keita (Gonalons, 83e), Borges – Allevinah, Cham (Maurer, 67e), Nicholson (Kyei, 83e). Entraîneur : Pascal Gastien.

Rennes (3-4-3) : Mandanda – Wooh, Belocian (Truffert, 56e), Theate – G. Doué, Santamaria, Le Fée, Nagida (D. Doué, 46e) – Gouiri (Salah, 83e), Kalimuendo (Yıldırım, 74e), Terrier (Blas, 74e). Entraîneur : Julien Stéphan.

