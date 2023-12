Pronostic Clermont Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes coule Clermont

Auteur d’une très bonne saison l’an passé, Clermont souffre lors de ce nouvel exercice. En effet, le club auvergnat se retrouve en dernière position du classement. Toutefois, les Clermontois sont toujours dans le coup pour le maintien puisqu’ils comptent que 3 unités de retard sur le premier non relégable, Toulouse. A domicile, le club auvergnat avait remporté un match important face à Lorient (1-0) qui avait redonné espoir aux hommes de Gastien. Depuis ce succès, Clermont n’est pas parvenu à enchainer malgré des nuls contre Montpellier et Lille. Battu à Brest, le club auvergnat s’est incliné au stade Vélodrome le week-end dernier. Lors de cette rencontre, les partenaires de Gonalons ont été largement dominés en première période mais ont su revenir au score par Allevinah en seconde mi-temps. Pour ce dernier match de l’année, la formation dirigée par Pascal Gastien espère prendre les 3 points pour se relancer dans la course au maintien.

De son côté, Rennes fait partie des formations décevantes de notre championnat. Annoncé comme l’un des potentiels candidats au podium, le club breton se retrouve en 13e position avec 3 points de plus que Lyon, première formation relégable. A la suite des mauvais résultats du club, Bruno Génésio est parti et a été remplacé par Julian Stéphan. Ce dernier pensait avoir relancé son club lors du très beau succès face à Reims mais n’a pas été en mesure d’enchainer avec des revers face à Marseille et Monaco en Ligue 1 et contre Villarreal en Europa League. Le week-end dernier, les Bretons se sont déplacés chez un mal classé, Toulouse. Dans un match cadenassé, les Rennais n’ont pas réussi à s’imposer dans la Ville Rose (0-0). Avec les Santamaria, Terrier, Le Fée, Omari et Blas, la formation bretonne dispose d’un effectif de grande qualité mais ne parvient pas à le prouver sur le terrain. Face à des clermontois dans le dur, les Rennais devraient s’imposer en Auvergne

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Rennes retrouve la victoire contre Clermont