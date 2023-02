Pronostic Rennes Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes retrouve des couleurs face à Clermont

Le Stade rennais fait désormais partie des formations importantes du championnat de France. Les Bretons jouent régulièrement l’Europe et font partie des candidats au podium. Auteur d’une première partie de saison intéressante, la formation bretonne était attendue à la reprise. Depuis la blessure de Terrier face à Nice, Rennes est en difficulté. En effet, les Rouge et Noir ont perdu des matchs surprenants comme celui de l’aller à Clermont ou plus récemment face à Lorient. Si la bande de Genesio avait marqué les esprits en dominant le PSG à domicile, elle est vite retombée de son piédestal avec un revers à la maison contre Lille (1-3), qui est un adversaire direct dans la course aux places européennes. De plus, le week-end dernier, les Rennais sont passés au travers à Toulouse (3-1) en concédant une nouvelle défaite. Lors de cette rencontre, les protégés de Genesio ont coulé aux alentours de la demi-heure de jeu en encaissant trois buts en 10 minutes. Retombé à la 6e place, Rennes accuse désormais une unité de retard sur Lille et voit des formations comme Nice ou Lyon revenir sur ses pas. Confirmant ses grosses difficultés en déplacement, le Stade rennais a perdu à Varsovie jeudi face au Shakhtar Donetsk (2-1).

En face, Clermont est l’une des belles surprises de cette saison. Attendu parmi les probables relégables, le club auvergnat défend chèrement sa place en milieu de tableau. 12e, la bande de Gastien se trouve dans un passage démentiel, puisqu’après avoir affronté Monaco et Marseille, Clermont fait face à Rennes. Face aux Monégasques et Marseillais, l’équipe clermontoise s’est inclinée sur le même score de 2-0. Plus inquiétant, le club auvergnat reste sur 4 rencontres sans le moindre but marqué. L’absence de Gastien au milieu de terrain se fait ressentir tant il est prépondérant dans l’animation du jeu. La bonne nouvelle pour Gastien père est de retrouver Gonalons, qui a effectué son retour le week-end dernier. Vainqueur de 10 de ses 11 derniers matchs de L1 à la maison, Rennes devrait profiter d’un coup de moins bien des Clermontois pour décrocher 3 points importants dans la course aux places européennes. Auteur de 11 buts déjà cette saison, Gouiri essaiera une nouvelle fois de faire trembler les filets.

