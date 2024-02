Pronostic Rennes Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes enchaîne en Ligue 1 face à Clermont

Depuis le retour de Julien Stéphan à la tête de l’équipe, Rennes retrouve des couleurs. En effet, en championnat, les Bretons sont sur une série de cinq succès de rang. Un bilan qui place le Stade Rennais septième, avec sept points de retard sur le podium. Dans un match plutôt fermé la semaine passée au Havre, Benjamin Bourigeaud et ses coéquipiers ont su trouver la faille et s’imposer de justesse sur le score de 1-0. En Coupe d’Europe cette semaine, Rennes n’a pas su créer la surprise sur la pelouse de l’AC Milan, avec un score de 3-0 concédé. Pour cette rencontre face à Clermont ce dimanche, Julien Stéphan devra composer son onze sans ses deux milieux, Le Fée et Rieder, blessés, tandis que les deux buteurs, Kalimuendo (10 buts toutes compétitions confondues) et Yildirim (2 buts), sont eux suspendus. Le coach français pourra tout de même compter sur Terrier (5 buts), en forme ces dernières semaines, tout comme l’expérimenté Bourigeaud (7 buts).

Après avoir été la belle surprise la saison passée en championnat, cette fois-ci Clermont n’arrive pas à confirmer. La lanterne rouge de la Ligue 1, qui compte 16 points après 21 journées, enregistre trois points de retard sur le premier non-relégable. Dans cette saison, Pascal Gastien et ses joueurs n’ont remporté que trois rencontres depuis le début du championnat. Lors des cinq derniers matchs, les Clermontois se sont inclinés deux fois, avec deux nuls et une défaite. La semaine dernière face à Brest, alors qu’ils affrontaient le quatrième de Ligue 1, Clermont a su faire le dos rond pour obtenir un point contre la belle équipe d’Éric Roy (1-1). Pour ce match à Rennes, Rashani sera absent pour le déplacement après avoir été expulsé face aux Brestois. Nicholson est le meilleur buteur de cette équipe, avec 4 buts au compteur, tandis que le buteur Kyei a retrouvé le chemin des filets la semaine passée face à Brest en égalisant. Face à Rennes qui enchaîne les succès en championnat, la donne s’annonce compliquée pour le dernier de Ligue 1.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

