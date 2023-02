Rennes retrouve la victoire contre Clermont

Trois jours après sa défaite à Varsovie contre le Shakhtar en Ligue Europa, le Stade rennais a retrouvé le goût de la victoire en championnat contre Clermont (0-2). Bruno Genesio avait expliqué la veille qu’il ne « changerait pas sa manière de jouer », ce qui ne l’a pas empêché de relancer son 4-3-3 et de laisser Jérémy Doku et Amine Gouiri sur le banc au coup d’envoi du match du rebond face à Clermont dans un Roazhon Park encore blindé. En manque de confiance, les Bretons ont commencé la partie avec beaucoup de déchet technique contre un bloc clermontois compact et guettant les opportunités de piquer son adversaire sur des transitions rapides. Mais dans une première période fermée et globalement contrôlée par le SRFC, Grejohn Kyei a buté sur Steve Mandanda, après qu’Arnaud Kalimuendo et Désiré Doué ont fait passer les premiers frissons dans la défense de Clermont. C’est le premier qui a finalement trouvé la clé, d’une frappe du droit légèrement contrée dans le but de Mory Diaw (1-0, 37e). La fin de la disette pour l’attaquant.

Les hommes de Pascal Gastien auraient pu glacer les Bretons, mais Neto Borges a trop piqué sa tête après une ouverture parfaite de Muhammed Cham. Plus libéré, Kalimuendo a donné du boulot à Diaw sur un tir caché, puis a concrétisé un temps fort rennais en seconde période en signant un doublé, à la conclusion d’un bon mouvement en sautant sur un ballon repoussé par le portier auvergnat sur une tentative de Karl Toko Ekambi (2-0, 64e). Clermont n’a pas totalement lâché prise, essayant de revenir dans le coup, mais bloqué par Mandanda, impérial en envoyant la reprise de Cham sur le poteau, et bien cadrés par la jeune charnière Warmed Omari-Jeanuel Belocian. Dans le temps additionnel, Adrien Truffert a permis à Diaw de stopper la balle de 3-0, et le public rennais a pu exulter et fêter le retour dans le top 5 de Rennes après la défaite de Lille.

Et maintenant, place à la semaine de tous les espoirs (ou dangers) : le retour contre le Shakhtar et le derby à Nantes.