Rennes met un tarif à Montpellier

Rennes 3-0 Montpellier

Buts : Blas (24e), Kalimuendo (35e) et Grønbæk (61e)

Tarif maison.

Après deux sorties manquées à Strasbourg et Reims, le Stade rennais a repris du poil de la bête en s’imposant assez facilement contre un Montpellier décimé et inquiétant (3-0). Les ultras ont fêté leur retour en tribune (après un huis clos en guise de sanction) en dégainant un tifo billard et leurs protégés ont présenté un nouveau système sur le pré, un 3-4-2-1 sur lequel Julien Stéphan devrait miser sur la durée. En quête de repères dans ce schéma, les Bretons ont eu le mérite d’être efficaces et de frapper deux fois en première période. Sur un coup franc plein axe placé à l’entrée de la surface, Albert Grønbæk a décalé le ballon pour Ludovic Blas, qui a planté d’un enroulé du gauche (1-0, 24e). Un but sur coup de pied arrêté, puis un autre dans le jeu, après que Hans Hateboer a lancé Lorenz Assignon, dont le centre a été transformé de la tête par Arnaud Kalimuendo devant le fils Džodić (2-0, 35e). Deux tirs cadrés, deux pions, et un bol d’air pour les Rennais.

Première pour Grønbæk

Dans le dur, Montpellier n’a pas proposé grand-chose et n’a pas semblé avoir les armes pour revenir. Akor Adams n’a pas profité des hésitations de Hateboer et Wooh (42e), Téji Savanier est tombé sur la main ferme de Steve Mandanda (44e) et le même Adams a fait la grimace après avoir vu son but annulé après de trop longues minutes de vérification à la VAR (51e). Pour envoyer le suspense aux oubliettes, il fallait se tourner vers le Danois Grønbæk, buteur pour la première fois en sélection dimanche dernier et qui a aussi ouvert son compteur sous le maillot rennais. Après une bonne conservation de Kalimuendo, il a slalomé dans la surface avant d’ajuster Lecomte et de plier l’affaire (3-0, 61e). Rideau pour tout le monde, Montpellier n’ayant que des tentatives lointaines désespérées pour exister, Rennes se montrant trop brouillon pour corser l’addition et le public se contentant de célébrer la première apparition de Jota au Roazhon Park. Le Portugais aurait même pu marquer pour l’occasion, s’il ne s’était pas gêné avec Amine Gouiri dans le temps additionnel. Les Pailladins restent bloqués dans la charrette avec un point, laissant les Rennais se relancer avant un calendrier dantesque pour les accompagner jusqu’à la prochaine trêve (Lens, Paris, Monaco).

Elle va être longue cette saison, pour Montpellier.

Rennes (3-4-2-1) : Mandanda – Hateboer, Wooh, Seidu – Assignon, Santamaria, Matusiwa (James, 89e), Truffert (Nagida, 82e) – Blas (Kamara, 82e), Grønbæk (Jota, 68e) – Kalimuendo (Gouiri, 68e). Entraîneur : Julien Stéphan.

Montpellier (4-2-3-1) : Lecomte – Tchato, Džodić, Sagnan, Sacko – Nzingoula (Khazri, 87e), Fayad (Issoufou, 67e) – Nordin, Savanier, Coulibaly (Ferri, 67e) – Adams. Entraîneur : Michel Der Zakarian.

Pronostic Rennes Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1