Pronostic Rennes Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes se relance face à Montpellier

Cet été, le Stade rennais a effectué une mue avec de nombreux départs et de nombreuses arrivées. Julien Stéphan a, en effet, vu les frères Doué, Terrier, Omari, Bourigeaud, Theate, ou Le Féé partir sous de nouvelles couleurs. Dans le sens inverse, Kamara, Gronbaek, Ostigard, Hateboer, Jordan, Jota ou Faye sont venus renforcer les Rouge et noir. Dans cette entame de saison, Rennes a du mal à faire prendre la mayonnaise. Le club a très bien débuté avec une large victoire face à Lyon (3-0), mais la suite fut en revanche plus compliquée avec deux revers en déplacement à Strasbourg (3-1) et à Reims (2-1). Ambitieux lors de l’intersaison, Rennes doit rebondir lors de la réception de Montpellier.

