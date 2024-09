Reims et Nice se lancent, Rennes doute, Angers sanglote

Proche des portes de l’enfer la saison passée (15e place), le HAC est parti pour faire mieux, cette saison. Balayé par le PSG lors de la première journée (1-4), le club normand vient d’enchaîner deux succès pour s’installer en première partie de tableau : à Saint-Étienne la semaine passée (0-2) et à domicile contre Auxerre ce dimanche (3-1). Gaëtan Perrin avait pourtant ouvert le bal avec un banger – pardonnez l’expression – sur coup franc (17e), mais Elisha Owusu a fait trembler ses propres filets et remis les deux équipes à égalité, sur une percussion de Loïc Nego (23e). Le tournant du match ? Le deuxième jaune récolté par Ki-Jana Hoever juste avant la pause, à cause d’un tampon sur Rassoul Ndiaye (45e+1). C’est d’ailleurs ce dernier, maladroit en première (38e), qui a mis les siens devant d’une reprise du gauche sur un centre de Christopher Operi (52e), avant que Le Havre, en supériorité numérique, ne fasse le break dans le temps additionnel sur un nouveau penalty transformé par Abdoulaye Touré, après une faute obtenue par Josué Casimir (90e+8). Avec cette deuxième défaite consécutive, l’AJA fait la gueule.

🚀 | Quel coup de patte de Gaëtan Perrin ! 🎯💯 #HACAJA Suivez le match en direct ici : https://t.co/JvAWapAhFk ! 👈 pic.twitter.com/cBl2zlK1MD — DAZN France (@DAZN_FR) September 1, 2024

Les deux autres informations de ce multiplex, ce sont les premières victoires de la saison pour le Stade de Reims et l’OGC Nice. Dans la rencontre entre les Aiglons et le Stade rennais, ce sont trois coups de casque qui ont fait évoluer le score : celui du Norvégien Leo Østigård – recrue des Rouge et Noir – sur un corner de Ludovic Blas (13e), d’abord, puis ceux de Junya Ito servi par Yaya Fofana (41e) et Oumar Diakité trouvé par Aurélio Buta (48e, juste après un gros manqué d’Amine Gouiri), côté rémois. Reims a donc retourné le SRFC comme une crêpe (2-1), et aurait pu l’emporter plus aisément, s’il n’avait pas vendangé de la sorte. En attendant, Rennes inquiète, une semaine après sa défaite à Strasbourg (3-1).

Le Gym, lui, s’est montré flamboyant à Angers (1-4). Bien lancés par Youssouf Ndayishimiye sur un corner de Jonathan Clauss (6e) et le pied gauche de Hicham Boudaoui (25e), les Niçois ont douté lorsque Moïse Bombito a provoqué un penalty, récolté une deuxième biscotte et permis à Himad Abdelli de réduire l’écart (67e). Mais même à dix contre onze, les locaux ont déroulé grâce à un doublé d’Evann Guessand (72e et 85e). Au SCO (zéro point en trois journées, comme Saint-Étienne), c’est déjà la crise.

🔥 | Monsieur Evan Guessand pour le doublé !🤩✌️ #SCOOGCN pic.twitter.com/us3pKRg4G3 — DAZN France (@DAZN_FR) September 1, 2024

Reims 2-1 Rennes

Buts : Ito (41e) & O. Diakité (48e) pour Reims // Østigård (13e) pour Rennes

Le Havre 3-1 Auxerre

Buts : Owusu (23e C.S.C.), R. Ndiaye (52e) & A. Touré (90e+8) pour Le Havre // Perrin (17e) pour Auxerre

Expulsion : Hoever (45e+1) pour Auxerre

Angers 1-4 Nice

Buts : Abdelli (67e S.P.) pour Angers // Ndayishimiye (6e), Boudaoui (25e), Guessand (72e & 85e) pour Nice

Expulsion : Bombito (65e) pour Nice

