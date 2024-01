Azor Matusiwa pose ses valises au Stade rennais

Après trois semaines de mercato, le Stade rennais tient sa première recrue.

Au lendemain de sa qualification en huitièmes de finale de la Coupe de France contre l’OM, le club breton a officialisé l’arrivée d’Azor Matusiwa. Le milieu de terrain néerlandais quitte Reims pour Rennes, où il s’est engagé jusqu’en 2028 ce lundi après-midi. Il s’agit d’un prêt avec une obligation d’achat l’été prochain estimée à 15,5 millions d’euros en plus de 4,5 millions d’euros de bonus, précise Ouest-France. C’était la nouvelle priorité des Rouge et Noir, diminués dans ce secteur de jeu à la suite de la blessure de Fabian Rieder et du divorce avec Nemanja Matić.

« J’ai beaucoup réfléchi, car ce n’est pas facile de quitter une équipe en milieu de saison, assume Matusiwa sur le site officiel du SRFC. Je ne vois que des points positifs, le Stade rennais a beaucoup d’ambitions. J’ai hâte de découvrir l’ambiance du Roazhon Park avec mon nouveau maillot. Chaque joueur cherche à progresser, et je pense que le Stade rennais est le club parfait pour m’aider à grandir. J’arrive le lendemain d’un grand match de la part de l’équipe, je suis très heureux. Je suis un joueur qui donne toujours tout, qui pense d’abord à l’équipe. »

𝗔𝘇𝗼𝗿 𝗠𝗮𝘁𝘂𝘀𝗶𝘄𝗮 𝗲𝘀𝘁 𝗥𝗼𝘂𝗴𝗲 𝗲𝘁 𝗡𝗼𝗶𝗿 ! 🔴⚫️ Le milieu de terrain néerlandais rejoint le SRFC jusqu'en 2028 ✊ pic.twitter.com/UHzoKSHA1h — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 22, 2024

Matusiwa, qui sera présenté à la presse ce mardi à 14 heures, ne sera pas la seule recrue rennaise cet hiver. En fin de semaine dernière, Julien Stéphan avait également confirmé « un accord de principe » avec Alidu Seidu et Clermont pour le transfert du défenseur polyvalent, actuellement à la CAN avec le Ghana et qui devrait signer à son retour. Les dirigeants bretons continuent aussi de chercher un défenseur central droit : plusieurs pistes sont étudiées, notamment à l’étranger, comme celle menant à Igoh Ogbu (23 ans, Slavia Prague), selon nos informations. Plusieurs noms sont cochés en attaque, mais une arrivée ne pourra se faire qu’en cas de départ. Comme annoncé par Ouest-France, Vangelis Pavlidis (25 ans, AZ Alkmaar) fait partie des cibles rennaises.

En attendant, on a hâte de voir si l’Azor fait bien les choses en Bretagne.

