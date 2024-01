Rennes s'offre l'OM aux tirs au but

Au bout d'un match équilibré et d'une nouvelle séance de tirs au but de qualité, le Stade rennais a écarté l'OM de la Coupe de France (1-1, 9 tab 8) et se déplacera à Sochaux en huitièmes de finale.

Rennes 1-1 (9 TAB 8) OM

Buts : Terrier (53e) pour le SRFC // Veretout (29e) pour l’OM

Tirs au but réussis : Kalimuendo, Bourigeaud, Santamaria, Le Fée, Blas, Yıldırım, Omari, Belocian et Nagida pour Rennes // Veretout, Balerdi, Vitinha, Aubameyang, Onana, Luis Henrique, Clauss, Garcia pour Marseille

Tir au but manqué : Gigot pour Marseille

Il fallait que ce dimanche de Coupe de France se termine par une séance de tirs au but. Celle entre Rennes et l’OM aura presque été aussi longue qu’à Rouen en fin d’après-midi avec seize tentatives d’affilée réussies (!) jusqu’à ce que Samuel Gigot n’envoie la sienne sur la barre et ne laisse le jeune Mahamadou Aboubakar Nagida, 18 piges, envoyer le Stade rennais en huitièmes de finale et mettre fin à l’aventure marseillaise dans la compétition (1-1, 9 tab 8). Un air de déjà-vu.

Un bijou pour Veretout, une cape pour López

Il y avait un joli tifo chez les ultras rennais, de la couleur dans le parcage marseillais et un crachin ondulant au rythme du vent dans le ciel breton pour donner le ton d’un match lancé avec très peu d’intensité. Les Rennais ont été les premiers à frapper, sans que les deux frères Doué, Enzo Le Fée ou Benjamin Bourigeaud ne parviennent à régler la mire, alors que Pierre-Emerick Aubameyang a manqué sa reprise sur une belle offrande de Jordan Veretout et que Vitinha n’a pas profité de son duel gagné face à Warmed Omari pour marquer. Pas de quoi emballer un stade plein ni arranger les affaires de l’OM, qui a perdu Michael Murillo et Bilal Nadir sur blessure dans la première demi-heure. Déjà diminuée, la bande à Gennaro Gattuso n’avait pas besoin de ça, mais elle n’a pas craché sur le retour des cadeaux de la défense rennaise. Pas cadré, Jonathan Clauss a pu envoyer un centre dans la surface sur lequel Jeanuël Belocian et Guela Doué se sont troués pour laisser Veretout signer un enchaînement contrôle-reprise de volée splendide du droit pour tromper Gauthier Gallon (0-1, 29e).

Ce sont des Bretons brouillons qui ont tenté de réagir et qui auraient pu craquer une seconde fois sans Belocian venu sauver les meubles pour empêcher le numéro du duo Aubameyang-Vitinha aller au bout. On a pourtant cru que les Rennais allaient revenir quand l’arbitre a offert un penalty très généreux pour un léger accrochage entre Ulysses Garcia et Arnaud Kalimuendo dans la surface, mais Pau López a sorti le grand jeu en dégainant une double parade face à Bourigeaud. Pendant que les fans marseillais exultaient, Gattuso s’est rappelé ses belles années en allant au pressing sur M. Pignard sur le chemin des vestiaires, d’où les Rouge et Noir sont revenus avec plus de jus et de vie. Ce qui aurait pu payer si Kalimuendo n’était pas arrivé en retard pour reprendre le service parfait de Le Fée. De l’autre côté, Aubameyang a tiré au-dessus, avant de voir l’OM se faire rejoindre.

Une séance presque parfaite

Tout est parti d’un coup du sombrero de Guela Doué sur Garcia, sanctionné d’un coup franc parfaitement botté par Bourigeaud qui a vu Martin Terrier surgir au premier poteau pour placer sa tête entre deux défenseurs marseillais (1-1, 53e). Sa deuxième réalisation depuis son retour de blessure, son premier au Roazhon Park depuis plus d’un an. Le match est ensuite tombé dans un drôle de rythme et il y a eu davantage d’erreurs techniques que d’occasions de but. Rennes s’est éteint, l’OM a mieux fini et il a fallu un Omari serein pour contrer Vitinha dans la surface et éteindre les flammes. Il a fallu attendre la séance de tirs au but pour voir les filets trembler à nouveau, ça aura même été le cas seize fois jusqu’au seul loupé, celui de Gigot, qui a mis fin aux espoirs marseillais de renouer avec le trophée de la Coupe de France. Le Stade rennais de Julien Stéphan peut poursuivre sa route cinq ans après l’avoir remportée et celle-ci passera par Sochaux, début février, pour voir un peu plus plus loin et se mettre à rêver un peu plus fort.

Rennes (4-4-2) : Gallon – G. Doué (Assignon, 86e), Omari, Belocian, Truffert (Nagida, 86e) – Bourigeaud, Santamaria, Le Fée, D. Doué (Blas, 73e) – Terrier (Yıldırım, 80e), Kalimuendo. Entraîneur : Julien Stéphan.

OM (3-5-2) : López – Meïté, Gigot, Balerdi – Clauss, Veretout, Nadir (Luis Henrique, 28e), Onana, Murillo (Garcia, 16e) – Aubameyang, Vitinha. Entraîneur : Gennaro Gattuso.

