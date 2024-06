Partira ? Partira pas ?

L’avenir de Martin Terrier est certainement l’un des sujets les plus chauds sur la table des dirigeants rennais en ce moment. Alors qu’il reste deux ans de contrat à l’attaquant, celui-ci ne serait pas forcément retenu en cas de belle offre, selon les informations de L’Équipe. Auprès du quotidien, le Français a fait le point sur ce qui l’attend, sans se montrer très optimiste sur un avenir en Bretagne. « Je n’ai eu aucune discussion avec le coach ou avec les dirigeants à ce sujet, mon représentant non plus. Je ne connais pas leurs intentions. Mais cela fait quatre saisons que je suis à Rennes, peut-être que le club veut partir sur un autre projet, surtout qu’il n’y aura pas de Coupe d’Europe la saison prochaine, avec de nouveaux joueurs. Ce ne serait pas illogique que le club souhaite renouveler son effectif et que tout le monde puisse s’y retrouver », a lâché Terrier.

S’il assure que la relation avec Julien Stéphan est « tout à fait normale comme depuis notre première collaboration à Rennes », l’ancien Lyonnais ne cache pas ses sentiments à propos de certains choix faits par son entraîneur, qui l’avait laissé sur le banc face à Paris et Lyon notamment : « Ces matches-là, tous les joueurs ont envie de les jouer, forcément. Mais il faut savoir gérer cette frustration sans tout remettre en question. »

L’été s’annonce mouvementé à Rennes.

Steven Gerard signe à Rennes