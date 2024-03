Pronostic Rennes OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes fait encore tomber l’OM

Défait au Vélodrome à l’aller 2-0), le Stade Rennais a connu une première partie de saison décevante mais avait retrouvé des couleurs dans ce début d’année 2024 au point de pouvoir se mêler à la course pour le podium et de se qualifier pour les demi-finale de Coupe de France, en battant notamment l’OM au Roazhon en 16e (aux tirs au but).Si les derniers résultats enregistrés par les Bretons pourraient laisser penser que la belle dynamique s’est estompée, ils ont tout de même signé un bon nul au Parc des Princes face au PSG (1-1, égalisation parisienne sur un penalty sévère), et à Lille (2-2). Entre les deux, Rennes s’est incliné au Roazhon Park dans le derby face à Lorient (1-2). Le week-end dernier face au LOSC, les Rennais ont réalisé une entame canon avec 2 buts dans les 20 premières minutes mais ont ensuite été rattrapé dans les dernières minutes par les Nordistes. A la suite de ce nul, Rennes reste en 8e position avec 4 unités de retard sur la dernière place européenne et 9 sur le podium. Les hommes de Stéphan n’ont que 3 points d’écart sur l’OM.

En face, Marseille est à la 7e place et n’accuse qu’un seul point de retard sur la 6e place et 6 sur le podium. La formation phocéenne a surtout remporté ses 3 derniers matchs de championnat face à Montpellier, Clermont et Nantes. Les Marseillais ont parfaitement profité de ce calendrier favorable pour reprendre confiance. Dans le même temps, le club olympien s’est qualifié pour les quarts de finale de l’Europa League en s’imposant dans sa double confrontation face à Villareal. Après son large succès de l’aller (4-0), Marseille s’est endormi au retour et fut tout proche de passer à la trappe jeudi (défaite 3-1). Cet avertissement sans frais doit rappeler aux Marseillais que rien n’est acquis. Dans ce bon passage phocéen, Aubameyang a été l’homme clé, accompagné par le retour en forme des Sarr ou Ndiaye. Mais l’enchaînement des matchs pourrait commencer à peser chez les Phocéens. Dans son Roazhon Park, Rennes devrait jeter toutes ses forces pour prendre le dessus sur une équipe de l’OM certainement fatiguée de sa joute européenne. Le club breton devrait une nouvelle fois s’appuyer sur son capitaine Bourigeaud (6 buts et 2 passes en L1) et l’avant-centre Kalimuendo (6 buts),

