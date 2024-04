Monaco met Rennes à terre

Monaco 1-0 Rennes

But : Akliouche (25e)

Expulsions : Kehrer (64e) à Monaco // Terrier (47e) à Rennes

La sale semaine rennaise.

Battu à Strasbourg le week-end dernier et sorti de la Coupe de France mercredi à Paris, le Stade rennais a bouclé sa triste semaine par une défaite à Monaco (1-0), qui reprend sa place sur le podium. Sous le soleil monégasque et les yeux de Bruno Genesio ou encore Olivier Létang, tous les deux en visite sur la Côte d’Azur, il y a eu de la vie et une première période très animée. Deux gardiens de classe, aussi, pour empêcher les filets de trembler. Heureux de voir Youssouf Fofana croquer dès l’entame, Steve Mandanda a encore une fois sorti le grand jeu, repoussant une tentative d’Aleksandr Golovin et lâchant un arrêt de la main ferme exceptionnel sur un coup de casque de Thilo Kehrer. Le capitaine rennais n’était pas le seul homme ganté avec du talent à Louis-II ce dimanche. Radosław Majecki lui a répondu, d’abord en sortant bien devant Amine Gouiri suite à une erreur de Wilfried Singo, puis en envoyant une jolie reprise de Martin Terrier sur sa propre barre. Le Polonais a également dû s’employer sur un nouveau tir de l’international algérien, sur lequel il a dû faire barrage avec son corps face à Benjamin Bourigeaud qui avait suivi.

Deux rouges et un but

Le numéro 14 des Rouge et Noir s’est retrouvé à la faute en manquant un contrôle, qui a permis à Takumi Minamino de lancer Ismail Jakobs, dont le centre en retrait a été parfaitement repris par Maghnes Akliouche pour l’ouverture du score (1-0, 25e). Quelques minutes seulement après l’entracte, l’international français espoir a vu Terrier, en retard, s’essuyer maladroitement les crampons sur son mollet et récolter un rouge (47e). En supériorité numérique, Monaco n’est pas parvenu à appuyer pour faire la différence, même si Mandanda a signé une énième parade sur un enroulé de Golovin. Les locaux ont même remis les compteurs à zéro, Kehrer quittant lui aussi ses partenaires après avoir mangé deux biscottes pour des fautes similaires sur Gouiri et Kalimuendo (64e). Ce qui a redonné espoir aux Bretons : Kalimuendo a buté sur Singo, Majecki n’a pas tremblé sur le tir de Ludovic Blas et les visiteurs ont râlé en voyant Stéphanie Frappart ne pas siffler un penalty, après consultation de la VAR, pour un contact de Fofana sur Desiré Doué dans la surface. Les huit minutes de temps additionnel n’auront rien changé à l’histoire, laissant Rennes derrière les places européennes avec la crainte de vivre une fin de saison sans enjeu.

Tout l’inverse de Monaco, qui ne dirait pas non à la place de dauphin de Brest.

Monaco (4-2-3-1) : Majecki – Vanderson, Singo, Kehrer, Jakobs (Ouattara, 68e) – Fofana, Zakaria – Akliouche (Diatta, 87e), Minamino, Golovin – Ben Yedder (Balogun, 73e). Entraîneur : Adi Hütter.

Rennes (4-4-2) : Mandanda – Seidu (G. Doué, 67e), Wooh, Theate, Truffert – Bourigeaud (Le Fée, 67e), Matusiwa (Santamaria, 67e), D. Doué, D. Terrier – Gouiri, Kalimuendo (Yildirim, 84e). Entraîneur : Julien Stéphan.

