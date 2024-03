Rennes se noie à Strasbourg

Strasbourg 2-0 Rennes

Buts : Senaya (71e) et Sebas (73e)

La chasse aux œufs et aux points pour le Racing.

Dans une rencontre qui aura longtemps été terne, Strasbourg est venu à bout de Rennes (2-0) pour se donner de l’air au classement, avec désormais six longueurs d’avance sur la place de barragiste. Les Alsaciens ont eu besoin de deux minutes pour régaler la Meinau, où les ultras ont enchaîné les banderoles de contestation contre BlueCO, avec deux buts coup sur coup avant l’entrée dans le dernier quart d’heure. L’ouverture du score est venue de Marvin Senaya, qui a profité de l’attentisme des Bretons dans leur surface pour exploiter une frappe contrée de Dilane Bakwa et tromper Steve Mandanda (1-0, 71e).

Rennes à côté de la plaque

Le portier rennais avait pourtant sauvé les miches de son équipe à plusieurs reprises dans cette partie (Sebas, Santos), mais il a encore craqué dans la foulée, à la suite d’un contre strasbourgeois. Une transition très rapide fatale aux fantômes bretons, avec un service de Bakwa pour Jérémy Sebas, qui a dribblé Mandanda pour conclure dans un angle légèrement fermé (2-0, 73e). D’une logique implacable, Strasbourg ayant réussi à mettre du rythme et à se procurer les meilleures situations dans une partie complètement ratée par le Stade rennais, à côté de la plaque à tous les niveaux : technique, tactique et dans l’état d’esprit. Il y aura bien eu quelques petites approches, à l’image d’un centre d’Arthur Theate – auteur d’un bon match par ailleurs – mal repris par Amine Gouiri, décidément pas dans son assiette. La bande de Julien Stéphan aura fini la rencontre avec zéro tir cadré, manquant la possibilité de retrouver les places européennes et laissant la Meinau oublier ses problèmes et se rapprocher d’une saison supplémentaire dans l’élite.

Pas idéale, la préparation d’une semaine à deux déplacements à Paris et Monaco, pour les Rennais.

Strasbourg (3-4-3) : Bellaarouch – Guilbert, Perrin, Sow – Senaya, Santos (Ali Abdallah, 89e), Diarra, Delaine – Bakwa, Emegha (Sebas, 52e), Gameiro (Mwanga, 75e). Entraîneur : Patrick Vieira.

Rennes (4-3-3) : Mandanda – G. Doué, Omari, Wooh, Theate (Belocian, 74e) – Santamaria, Matusiwa (Kalimuendo, 57e), Bourigeaud – D. Doué, Gouiri, Terrier. Entraîneur : Julien Stéphan.