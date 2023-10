Rennes n'avance pas

Rennes 1-1 Strasbourg

Buts : Truffert (22e) pour les Rouge et Noir // Mothiba (81e) pour le Racing

La politique des très, très, très petits pas pour le Stade rennais.

Il n’y a pas eu de vainqueur entre Rennes et Strasbourg (1-1), qui restaient tous les deux sur trois défaites en Ligue 1. Trois jours après le succès contre le Panathinaïkos, Bruno Genesio avait choisi de reconduire quasiment le même onze, à l’exception d’Enzo Le Fée, forfait et remplacé par Désiré Doué. Les Bretons avaient peut-être les jambes lourdes, tant ils ont peiné à emballer une première période peu spectaculaire. Ludovic Blas et Arnaud Kalimuendo n’ont pas trouvé le cadre et le Racing, plutôt sérieux et appliqué, a vu la tête d’Emanuel Emegha repoussée par Steve Mandanda. Il y a eu de nombreuses erreurs techniques, beaucoup de fautes et quand même un joli but signé Adrien Truffert, dont le tir instantané pied droit à l’entrée de la surface a trompé Matz Sels, en colère et averti par l’arbitre (1-0, 22e), et a dû donner le sourire à François Pinault, présent en tribunes ce dimanche.

Parfois trop en gestion, Rennes a pu compter sur sa charnière Warmed Omari-Jeanuël Belocian pour couper des ballons au bon moment et contenir le grand Emegha. La rencontre ne s’est pas jouée sur un rythme beaucoup plus élevé au retour des vestiaires, mais les hommes de Genesio ont eu des opportunités pour se mettre à l’abri : Marvin Senaya a sauvé les siens en se jetant devant Doué, avant que Lucas Perrin ne l’imite sur un pétard allumé par Gouiri et que Benjamin Bourigeaud, franchement pas dans son assiette, ne donne du boulot à Sels en cadrant son coup franc. Côté strasbourgeois, les changements ont fait du bien et l’incapacité des Rennais à accélérer le jeu a entretenu un espoir transformé en égalisation par Lebo Mothiba, en mode renard pour sauter sur un ballon repoussé par Mandanda suite à une frappe de Kevin Gameiro (1-1, 81e). La partie s’est terminée dans une ambiance morose, sans grande réaction ni frisson côte breton, les deux derniers corners strasbourgeois laissant même un peu de panique dans la surface. Voilà un bon point ramené de Bretagne pour Strasbourg et encore des maux de tête au Stade rennais, qui n’avance décidément pas en championnat.

L’objectif podium s’éloigne encore et encore.

Rennes (4-3-3) : Mandanda – Assignon (G. Doué, 70e), Omari, Belocian, Truffert – Matić (Santamaria, 75e), Bourigeaud, D. Doué – Blas (Rieder, 82e), Kalimuendo (Terrier, 70e), Gouiri (Salah, 82e). Entraîneur : Bruno Genesio.

Strasbourg (4-2-3-1) : Sels – Senaya, Nyamsi, Perrin, Delaine – Mwanga (Deminguet, 75e), Doukouré – Bakwa, Sahi Dion (Mothiba, 58e), Ângelo (Gameiro, 58e) – Emegha (Guilbert, 75e). Entraîneur : Patrick Vieira.

