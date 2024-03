JO 2024 : le Stade rennais ne se « déshabillera pas pour habiller l’équipe de France »

Rennes partage les choix du Real à défaut d’en partager les trophées.

Le Stade rennais pourrait-il libérer trois ou quatre de ses pépites pour les Jeux olympiques ? Florian Maurice a un avis bien tranché sur la question : « Moi j’ai une réponse : non. » Alors que plusieurs joueurs bretons comme Désiré Doué, Arnaud Kalimuendo ou Adrien Truffert pourraient être convoqués par Thierry Henry, le directeur sportif du club s’est justifié en évoquant le cas du Real Madrid : « Je crois qu’il y a un très très grand club qui a été très clair et très cash là-dessus. Évidemment qu’on fera du mieux possible pour pouvoir aider l’équipe de France. Mais il faut que les intérêts soient communs. On ne peut pas se déshabiller pour habiller forcément l’équipe de France. »

Le tournoi olympique aura lieu du 24 juillet au 10 août 2024, ce qui correspond à la fin de la préparation et aux premières journées de la nouvelle saison de Ligue 1. Florian Maurice a tout de même laissé la porte entrouverte à d’éventuelles négociations avec le sélectionneur des Bleuets concernant le nombre de joueurs à libérer : « Je ne veux pas donner de nombre de manière exacte, mais il faudra des discussions avec les dirigeants de ces équipes de France ».

Thierry Henry va finir par ressembler à Akinfewa avec tous ces bras de fer.

