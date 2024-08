Adrien Truffert : «  Des moments qui resteront gravés dans nos mémoires »

Des regrets, mais des souvenirs.

Pas facile de célébrer une médaille d’argent quand on est passé tout proche de décrocher l’or. L’équipe de France de Thierry Henry a vécu cette drôle d’expérience, ce vendredi, en s’inclinant dans une finale folle contre l’Espagne (3-5 ap). « Il y a eu beaucoup de rebondissements. Au niveau des émotions, ça a été un peu dans tous les sens, témoignait Adrien Truffert, sorti à la fin du temps réglementaire, dans des propos rapportés par Le Télégramme. Mais, on peut-être fier du parcours réalisé. C‘est dur de jouer l’Espagne. De toute façon, quand ils mettent les trois buts, on sent qu’il y a beaucoup de maîtrise collective. On a su rivaliser car on a eu aussi des situations pour mettre plus de buts que ce qu’on a pu en mettre. Mais on s’est découvert aussi. C’est pour ça qu’ils nous mettent aussi les deux buts en contre. »

Le latéral gauche rennais veut également garder cette « très bonne expérience » et se réjouit d’avoir créé « des liens très solides » avec ce groupe olympique. « Quand on va sur le podium, on arrive à la savourer, même si ce n’est pas celle qu’on aurait souhaitée. Mais ça reste une médaille olympique. Ce sont des moments qui resteront vraiment gravés dans nos mémoires, continuait-il. Je pense qu‘ on s’en rappellera toute notre vie. »

Et maintenant, retour en Bretagne.

Alexandre Lacazette ne veut garder que le positif