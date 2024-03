JO 2024 : Thierry Henry veut négocier avec le Real Madrid

L’espoir fait vivre.

Lors d’une conférence de presse ce lundi, Thierry Henry, le sélectionneur U23, est revenu sur le courrier envoyé par le Real Madrid à la FFF, stipulant qu’aucun de ses joueurs ne sera autorisé à participer aux Jeux Olympiques 2024, qui se dérouleront à Paris du 26 juillet au 11 août prochains. L’homme à la tête des Espoirs ne s’avoue pas vaincu dans cette affaire et y croit toujours.

💬 Thierry Henry sur le refus du Real Madrid de libérer ses joueurs pour les JO : « Je savais que ça allait être difficile […] j’ai vu le mail de refus je m’en doutais, je ne m’arrête pas à un non, on va voir ce qu’on peut faire mais ça devient difficile » pic.twitter.com/vvmoe7Bmfy — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) March 18, 2024

« Ça a toujours été le cas en fait… Quand je suis arrivé, j’avais parlé du coach d’avant (Sylvain Ripoll) et de la difficulté de sa tâche. Je m’en doutais. Les clubs à l’étranger ne voient pas la situation comme nous. Donc pour eux, c’est non, a déclaré l’ancien avant-centre. Je m’en doutais, mais en général je ne m’arrête pas au premier non. On va essayer de voir ce qu’on peut faire, mais à l’arrivée, et malheureusement, la décision revient au club, car les JO ne sont pas sur des dates FIFA. On ne peut pas bluffer sans avoir les cartes en main. »

Et si.

