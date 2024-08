Les JO en direct : Zéro pointé pour l'aviron et le judo, Manaudou en sauveur du jour?

🏊‍♂️11h57 : Ce n’est qu’une série, mais évidemment qu’on va saliver devant Marchand ! Il y a une petite place en demi-finale à aller chercher quand même.

🏊‍♂️ 11h48 : Allez Léon Marchand devrait entrer en piste dans quelques minutes pour le 200m 4 nages !

🏊‍♂️ 11h42 : Maxime Grousset termine 4ème de sa série du 50m nage libre, ça devrait passer pour une place en demi-finale tout de même !

🏊‍♂️ 11h38 : Florent Manaudou entre en piscine, et remporte sa série ! Course maîtrisée en 21’54, mais la grande conclusion de cette course… la moustache a été coupée. Déception.

#Paris2024 | Florent Manaudou tout en maîtrise pour sa série du 50m. Le Français termine en tête en 21.54 et se qualifie pour les demi-finales.

11h30 : Allez pour se donner du baume au coeur, la belle histoire du jour. Aligné sur le 20km marche, Aurélien Quinion est devenu papa ce matin avant de terminer 9ème de sa course. C’est aussi ça, les Jeux olympiques.

#Paris2024 | 🎙 ''J'ai vu la petite naître et c'est quelque chose de très important.''

🥋 11h24 : Terrible désillusion pour Aurélien Diesse, disqualifié après trois pénalités… Le judo, c’est déjà terminé pour les français aujourd’hui ! Les Françaises du deux de couples temrinent elles 5ème de leur finale… Le FFL en slip.

🥋 11h20 : Aurélien Diesse au Golden score contre l’Israëlien Peter Paltchik, pas de nouvelles désillusions !

11h14 : et merde pour le test anti-dopage de Pan Zhanle faut attendre 10 dans l'eau bouillante. N'oublie pas de saler l'eau, c'est meilleur.

🥋 11h09 : QUELLE CLIM. Sur sa première offensive Madeleine Malonga se fait complétement renverser, et se prend un ippon par la Portugaise… élimination au premier tour. Une portugaise qui nous climatise, ça ne vous rappelle rien?

😢😢😢 Oh comme c'est triste : Madeleine Malonga, vice-championne olympique à Tokyo, éliminée dès son entrée en lice à Paris…#Paris2024, ses joies et ses désillusions, c'est à suivre en intégralité sur Eurosport via Max pic.twitter.com/b7F4aqg5q3

