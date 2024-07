Le judoka Aurélien Diesse raconte ses souvenirs de foot avec Kylian Mbappé

On est à trois poignées de main de n’importe qui.

La Français Aurélien Diesse, qui va participer à ses premiers Jeux olympiques, ce jeudi, dans la catégorie des -100 kilos en judo, a un point commun avec Kylian Mbappé : ils ont grandi dans la même école primaire. Le judoka de Bondy a un an de plus que le capitaine des Bleus, de quoi imaginer des jolis matchs entre CM2 et CM1. « Comment ça, ce n’est pas moi le king de Bondy ? », s’est amusé l’athlète auprès de Ouest-France.

Le Bondynois espère sans doute connaître un été plus heureux que l’attaquant du Real Madrid, qui avait eu la chance de taper le ballon avec Diesse. « On a fait quelques foot ensemble quand il était plus jeune, ou quand il revenait de week-end à Clairefontaine, raconte celui qui est également titulaire d’un Master en ingénierie et en ergonomie. Souvent, il me faisait la misère sur le terrain, et moi je le titillais. J’étais un défenseur dur sur l’homme mais avec lui je faisais attention, je savais que c’était une pépite… » Autre point commun avec Mbappé ? Aux JO, le 50e du classement mondial de sa catégorie estime que « personne n’est là que pour participer ».

Le judo, il a changé ?

Les Néo-Zélandais en ont-ils quelque chose à faire du foot ?