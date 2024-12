Chelsea et Manchester United cartonnent, Tottenham cale

Les gros se sont régalés.

À Stamford Bridge, ce dimanche après-midi, la 13e journée de Premier League se poursuivait avec le succès de Chelsea contre Aston Villa (3-0). Nicolas Jackson, servi en retrait par Marc Cucurella, a ouvert le score en reprenant son ballon du gauche, bien aidé par le poteau (7e), avant qu’Enzo Fernández, trouvé cette fois par Cole Palmer à l’entrée de la surface, ne fasse le break d’une volée rasante (36e). Affaire pliée en une mi-temps et conclue par l’inévitable Palmer, d’un sublime enroulé (83e). Suffisant pour voir les Blues s’accrocher à leur troisième place. Une défaite de Manchester City contre Liverpool dans la soirée (17 heures) leur ferait même prendre une petite avance. Pour Villa, en revanche, c’est une sérieuse stagnation cette saison, avec une peu reluisante douzième position.

COLE PALMER EST BEAUCOUP TROP FORT ! 🔥 L'Anglais s'offre son 8ème but de la saison en Premier League d'une superbe lucarne 🤯#CHEAVL | #PremierLeague pic.twitter.com/UbKs5D63XF — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 1, 2024

Toujours à Londres, les voisins Tottenham et Fulham se sont quittés sur un nul sans goût (1-1). L’ouverture de Timo Werner pour Brennan Johnson a permis au Gallois de placer sa reprise du droit (54e), mais Tom Cairney a égalisé peu après d’une lourde frappe (67e), puis a été expulsé pour une vilaine semelle sur Dejan Kulusevski (83e). Les Spurs stagnent au 7e rang, Fulham complète la première moitié de tableau.

Plus au nord, Manchester United recevait Everton et n’en a fait qu’une bouchée (4-0). La victoire a été offerte par un duo de revenants : Marcus Rashford et Joshua Zirkzee. Peu en verve depuis le début de saison, les deux attaquants ont en effet profité de la bonne dynamique collective actuelle pour enclencher la leur. Rashford, d’abord, a vu sa volée consécutive au corner de Bruno Fernandes être déviée par Jarrad Branthwaite et terminer au fond (34e). Zirkzee, lui, a bénéficié de la récupération d’Amad Diallo au pressing, de la passe de Fernandes et du but vide pour d’inscrire son deuxième pion de la saison (41e). Lancé, Marcus Rashford a même inscrit un doublé, là aussi grâce à un gros travail de Diallo (46e). Pour le quatrième but ? On prend les mêmes, évidemment. À la chasse au ballon, l’inarrêtable Diallo a amené un excellent contre et trouvé Zirkzee pour l’autre doublé du jour (64e). Sous la coupe de Rúben Amorim, Manchester United se refait une petite santé en enchaînant une deuxième victoire, après avoir disposé de Bodø/Glimt en Ligue Europa. Les Red Devils sont neuvièmes, Everton reste quinzième, mais glisse doucement vers la zone rouge.

Marcus Rashford marque le 3-0 au retour des vestiaires 🫡 Après seulement 20 secondes de jeu, les joueurs d'Everton ont manqué de concentration sur cette perte de balle et se sont fait punir par les Mancuniens 🥶#MUNEVE | #PremierLeague pic.twitter.com/Dabovt1R7T — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 1, 2024

Les résultats :

Chelsea 3-0 Aston Villa

Buts : Jackson (7e), Enzo Fernández (36e) et Palmer (83e) pour les Blues

Tottenham 1-1 Fulham

Buts : Brennan Johnson (54e) pour les Spurs // Cairney (67e) pour les Cottagers

Expulsion : Cairney (83e) pour les Cottagers

Manchester United 4-0 Everton

Buts : Rashford (34e & 46e) & Zirkzee (41e & 64e) pour les Red Devils

Chelsea maîtrise Newcastle, West Ham enfonce Manchester United, Tottenham surpris par Crystal Palace