Encore un forfait pour Thierry Henry

Selon les informations de L’Équipe et des Dernières nouvelles d’Alsace, Thierry Henry, sélectionneur de l’équipe de France olympique, doit faire face à un nouveau forfait pour le tournoi des JO (qui débute le 24 juillet) : celui de Robin Risser. Présent au stage de préparation des Bleuets à Clairefontaine, le gardien de Strasbourg (19 ans), prêté à Dijon cette saison, s’est blessé au coude et a quitté le rassemblement tricolore ce mardi. La gravité de sa blessure sera évaluée par les médecins du Racing mais L’Équipe assure d’ores et déjà qu’il devrait être absent plusieurs semaines.

Risser, qui a signé un exercice à 30 matchs en National, faisait partie des quatre gardiens appelés par l’ancien Gunner dans la liste initiale, laquelle a beaucoup évolué depuis avec les nombreux désistements. Chez les gardiens, Lucas Chevalier a finalement été retenu par le LOSC. Restent donc le dernier rempart du PFC Obed Nkambadio et le Toulousain Guillaume Restes. Au moins, le choix sera rapide à faire, dans ce secteur.

Henry doit dévoiler sa liste définitive de 18 dans exactement 7 jours, le mercredi 3 juillet.

