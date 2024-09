Deux renforts appelés chez les Bleuets

La rentrée des équipes de France ressemble plutôt au bal des bras cassés.

Chez les Espoirs comme chez les pros, l’avalanche de bobos frappe l’équipe de France. Après les forfaits de Wesley Fofana, de Ferland Mendy et d’Aurélien Tchouaméni, qui ont obligé Didier Deschamps à sortir des joueurs du grenier, la troupe de Gerald Baticle, nouveau sélectionneur des Bleuets, va elle aussi devoir faire sans quelques habitués pour les matchs contre la Slovénie, vendredi, et la Bosnie-Herzégovine, mardi prochain.

Pour cet alléchant programme, pas de Malo Gusto, blessé à la cuisse, Andy Diouf, aux adducteurs, ni de Maxime Estéve, qui souffre du poignet. L’ancien entraîneur de l’Angers SCO a donc dû faire une petite mise à jour et a convoqué le Niçois Mohamed Ali-Cho, passé aussi par le club de l’Anjou, et qui fera donc son grand retour à Raymond Kopa vendredi, là où il avait explosé il y a trois saisons avant de rejoindre l’Espagne et la Real Sociedad. Le Nantais Nathan Zèzè a lui aussi été appelé pour pallier toutes ces blessures, 18 mois après sa dernière apparition. Lundi, Le Sevillan Lucien Agoumé avait aussi été retenu comme joker de dernière minute.

Ça s’en va et ça revient.

